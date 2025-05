Motorista avança sobre multidão em festival e mata nove pessoas

Atropelamento ocorreu pouco depois das 20h de sábado - Foto: AFPTV/AFP

Pelo menos nove pessoas morreram e outras ficaram feridas após um motorista atropelar uma multidão durante um festival na cidade de Vancouver, no Canadá. O incidente ocorreu durante as celebrações do Dia de Lapu Lapu, evento que homenageia um líder anticolonialista filipino do século XVI, e que aconteceu no fim de semana anterior às eleições canadenses.

De acordo com a polícia de Vancouver, o atropelamento ocorreu pouco depois das 20h de sábado (horário local). Em publicação na rede X (antigo Twitter), as autoridades confirmaram que "várias pessoas morreram e várias outras ficaram feridas". O motorista foi detido no local e está sob custódia.

O primeiro-ministro, Mark Carney , escreveu nas redes sociais que estava “devastado” pelos “acontecimentos horríveis”.

"Ofereço minhas mais profundas condolências aos entes queridos dos mortos e feridos, à comunidade filipino-canadense e a todos em Vancouver", disse. “Todos estamos de luto com vocês”, acrescentou.

A agente de segurança do festival, Jen Idaba-Castaneto, falou ao portal de notícias locais Vancouver Is Awesome que viu "corpos por toda parte".

"Você não sabe a quem ajuda, se aqui ou ali. É tão impactante", disse.

Temporada eleitoral

O evento de sábado incluiu um desfile, uma exibição de um filme, danças e um concerto, com dois membros do grupo Black Eyed Peas no cartaz do festival.

O Dia de Lapu Lapu é celebrado nas Filipinas em memória do chefe indígena Lapulapu, que liderou seus homens para derrotar na batalha o explorador português Fernão de Magalhães em 1521.