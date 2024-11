Mulher desaparecida caiu em lata de lixo, foi esmagada e incinerada

- Foto: Reprodução

Uma espanhola de 24 anos caiu em uma lata de lixo, foi esmagada e incinerada. Agostina Rubini Medina estava desaparecida a o mistério foi revelado por autoridades locais.

De acordo com a investigação o caso, Agostina estava numa festa com turistas quando, embriagada, caiu numa lata de lixo possivelmente ao procurar algo que havia caído no contêiner. A lata acabou recolhida por um caminhão. Sem que ninguém notasse a presença da universitária no recipiente, o conteúdo foi despejado numa estação de tratamento, esmagado e incinerado.



Um funcionário de uma loja perto de um ponto de ônibus onde a universitária se encontrava na volta para casa disse que Agostina, que estava visivelmente bêbada, parou para comprar um saco de batatas fritas pouco antes da meia-noite.

Pouco depois, uma testemunha que estava no ponto de ônibus disse aos policiais que viu a bolsa e a blusa de Medina organizadas cuidadosamente perto de uma grande lata de lixo.

Outra testemunha disse que viu Agostina falando ao telefone na parada de ônibus, com bolsa e camiseta no chão. Esse detalhe, segundo a polícia, reforça a crença de que Agostina deixou seus pertences de lado para procurar algo que havia caído na lata de lixo.

Os dados de rastreamento mostraram que o telefone de Agostina ficou fixo naquele local por cerca de meia hora antes de ir para a usina de incineração, onde ficou sem bateria. Essa linha do tempo corresponde aos registros de viagem do caminhão de lixo.

Mais tarde, a polícia encontrou restos mortais humanos entre as cinzas da usina de incineração e está trabalhando para determinar se eles pertencem a Agostina, o que, acreditam os investigadores, deverá ser confirmado, informou o “Diario de Mallorca”.