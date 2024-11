Mulher é presa após protestar sem roupa em universidade do Irã

O destino da mulher não era conhecido - Foto: Reprodução

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra seguranças de uma universidade do Irã abordando e prendendo uma mulher que tirou a roupa e fez um protesto contra o código de vestimenta do país. O caso aconteceu no sábado, 2, segundo relatos da mídia.

Nas imagens é possível ver seguranças em uma filial da Universidade Islâmica Azad efetuando a prisão de uma mulher que não foi identificada. O porta-voz da universidade, Amir Mahjob, disse nas redes sociais que “na delegacia de polícia foi descoberto que ela estava sob forte pressão mental e tinha um transtorno mental”.

O destino da mulher não era conhecido, um portal iraniano Hamshahri indicou que “uma fonte informada disse que a autora deste ato tem graves problemas mentais e, após investigações, ela provavelmente será transferida para um hospital psiquiátrico”.

Um número crescente de mulheres desafiou as autoridades descartando seus véus após protestos nacionais que se seguiram à morte em setembro de 2022 de uma jovem curda iraniana por supostamente violar as regras do hijab.

