MILAGRE
Mulher engravida de quadrigêmeas idênticas usando DIU
O caso surpreendeu os médicos que realizaram o parto das crianças
Uma mulher engravidou de quadrigêmeas idênticas usando o método contraceptivo DIU. O caso aconteceu em Corpus Christi, no Texas, nos Estados Unidos, e chamou atenção dos médicos que realizaram o parto das crianças.
Segundo informações da imprensa local, o dispositivo intrauterino da mãe, identificada como Adriana Luna, apresentou uma falha incomum e ocasionou a fecundação do óvulo.
O caso foi considerado raro, já que a probabilidade de uma gravidez de quadrigêmeos idênticos é incomum, principalmente com o uso do DIU. Especialistas da Yale Medicine alertam que a situação pode causar alguns riscos sérios para a gestante e os fetos.
Leia Também:
Família grande
Batizadas de Amora, Analia, Arya e A’zura, as bebês nasceram com 29 semanas de gestação. Adriana e seu noivo, Anthony Lerma, já tinham um filho de dois anos de idade e pretendiam encerrar a família por ali, quando foram surpreendidos com a gestação.
“Elas são um milagre porque não era para estarem aqui”, afirmou Adriana em entrevista concedida à imprensa local, referindo-se ao risco da gravidez e as estatísticas diante da sobrevivência das bebês.
Ela e o marido também anunciaram uma vaquinha para arrecadar dinheiro e lidar com os custos das garotas. Ao todo, eles já arrecadaram mais de US$ 6 mil, aproximadamente R$ 29.878,20 na cotação atual, em doações.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes