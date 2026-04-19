Mulher engravida de quadrigêmeas idênticas usando DIU

O casal está afzendo uma vaquinha para custear os gastos com as crianças - Foto: Reprodução | GoFundMe

Uma mulher engravidou de quadrigêmeas idênticas usando o método contraceptivo DIU. O caso aconteceu em Corpus Christi, no Texas, nos Estados Unidos, e chamou atenção dos médicos que realizaram o parto das crianças.

Segundo informações da imprensa local, o dispositivo intrauterino da mãe, identificada como Adriana Luna, apresentou uma falha incomum e ocasionou a fecundação do óvulo.

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O caso foi considerado raro, já que a probabilidade de uma gravidez de quadrigêmeos idênticos é incomum, principalmente com o uso do DIU. Especialistas da Yale Medicine alertam que a situação pode causar alguns riscos sérios para a gestante e os fetos.

Família grande

Batizadas de Amora, Analia, Arya e A’zura, as bebês nasceram com 29 semanas de gestação. Adriana e seu noivo, Anthony Lerma, já tinham um filho de dois anos de idade e pretendiam encerrar a família por ali, quando foram surpreendidos com a gestação.

“Elas são um milagre porque não era para estarem aqui”, afirmou Adriana em entrevista concedida à imprensa local, referindo-se ao risco da gravidez e as estatísticas diante da sobrevivência das bebês.

Ela e o marido também anunciaram uma vaquinha para arrecadar dinheiro e lidar com os custos das garotas. Ao todo, eles já arrecadaram mais de US$ 6 mil, aproximadamente R$ 29.878,20 na cotação atual, em doações.