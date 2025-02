Mulher mata ex-companheiro com saca-rolhas após agressão contra filho

Delegacia de Foz do Iguaçu, no Paraná - Foto: Divulgação / RPC

Uma mulher foi presa em flagrante, nesta quarta-feira, 22, suspeita de matar o ex-companheiro com um saca-rolhas em Foz do Iguaçu (PR), após o homem supostamente ter agredido o filho deles.

Segundo a Policial Civil do Paraná, a mulher teria ido até a casa do ex-marido, no bairro Cidade Nova, para tirar satisfações sobre a agressões cometidas contra o filho.

Em depoimento, ela contou que, durante a discussão, o homem tentou agredi-la fisicamente. Logo em seguida, ela pegou um saca-rolhas e golpeou o ex três veze, sendo dois no braço e um nas costas.

O homem foi encaminhado para um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos. Não há informações sobre a guarda do filho.