Mulheres mais alta e mais baixa do mundo se encontram pela 1ª vez

Encontro aconteceu nesta quinta-feira, 21 - Foto: Guinness World Records

As mulheres mais alta e a mais baixa do mundo se encontraram pela primeira vez nesta quinta-feira, 21, no Reino Unido, para tomar um café da tarde, em uma reunião promovida pelo Guinness Book, no Reino Unido. A diferença de altura entre a turca Rumeysa Gelgi e a indiana Jyoti Amge é de 1,52 m.

As recordistas participaram de um evento que celebra os 70 anos do Guinness Book, também conhecido como "Livro dos Recordes". Com 2,15 m, Rumeysa Gelgi trabalha como pesquisadora. Já Jyoti Amge tem 62,8 centímetros e é atriz.

Rumeysa e Jyoti receberam uma homenagem do Guinness Book, sendo nomeadas "ícones" entre os novos recordistas. A mulher mais alta do mundo disse que a experiência foi "surreal".