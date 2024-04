Musk volta a chamar Moraes de ditador: "Ele tem Lula na coleira" | A TARDE

Elon Musk, proprietário da plataforma X, escalou nesta segunda-feira, 8, seu embate contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, a quem acusa de "censura" na rede social e de ser um "ditador".

A polêmica veio à tona no sábado, quando Musk iniciou uma série de ataques contra o ministro do STF, que combateu com suas decisões a desinformação na internet.

Musk, que também é dono da empresa de carros elétricos Tesla e da aeroespacial SpaceX, disse que Moraes "traiu a Constituição" ao restringir a liberdade de expressão e "deveria renunciar ou ser destituído".

>> Moraes determina investigação de Elon Musk após ameaças do bilionário

Além disso, ameaçou desobedecer às ordens judiciais de bloquear perfis de usuários no X, que o empresário comprou em 2022.

Em resposta, Moraes disse no domingo que vai impor multas de R$ 100 mil diários por cada perfil bloqueado que o X reativar e ordenou a abertura de uma investigação contra Musk, o acusando de "instrumentalização criminosa" da plataforma conhecida anteriormente como Twitter.

O magnata sul-africano, de 52 anos, insistiu mais uma vez nesta segunda no X: "O que você diz @Alexandre? Vamos debater isso abertamente".

Em outra mensagem, brinca ao se colocar como o psicanalista de Moraes. "Diga-me, Alexandre, a desinformação está no quarto com a gente agora?", escreveu Musk, em referência a um conhecido meme.

Mais tarde, Musk voltou a atacar Moraes: "Como foi que @Alexandre de Moraes se tornou o ditador do Brasil? Ele tem Lula na coleira".

