MUNDO

Natal no espaço: Nasa divulga imagens da ceia dos astronautas

Alimentos adaptados à microgravidade marcam a celebração

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

26/12/2025 - 12:55 h
Natal no espaço
Natal no espaço -

Mesmo a cerca de 400 km da Terra, os astronautas da Estação Espacial Internacional (ISS) mantêm as tradições de Natal. Imagens divulgadas pela Nasa nesta quinta-feira, 25, mostram a tripulação comemorando a data com ceia especial, decorações e gestos típicos das festas de fim de ano.

A ceia no espaço é adaptada à microgravidade: os alimentos vêm em embalagens fechadas, muitas vezes desidratados, e são escolhidos para serem seguros, práticos e, quando possível, festivos.

Além da comida, a estação recebe decorações como meias de Natal, e os astronautas registram o momento com fotos e selfies, preservando a tradição que se repete ao longo dos anos, independentemente da equipe a bordo.

Segundo a Nasa, celebrar datas especiais fortalece os laços entre os tripulantes e torna a rotina científica mais leve, mostrando que costumes humanos podem atravessar até mesmo os limites da atmosfera terrestre.

Veja fotos:

  • Natal no espaço: Nasa divulga imagens da ceia dos astronautas
    |
  • Natal no espaço: Nasa divulga imagens da ceia dos astronautas
    |
  • Natal no espaço: Nasa divulga imagens da ceia dos astronautas
    |
  • Natal no espaço: Nasa divulga imagens da ceia dos astronautas
    |
  • Natal no espaço: Nasa divulga imagens da ceia dos astronautas
    |
  • Natal no espaço: Nasa divulga imagens da ceia dos astronautas
    |
Natal no espaço: Nasa divulga imagens da ceia dos astronautas Natal no espaço: Nasa divulga imagens da ceia dos astronautas Natal no espaço: Nasa divulga imagens da ceia dos astronautas Natal no espaço: Nasa divulga imagens da ceia dos astronautas Natal no espaço: Nasa divulga imagens da ceia dos astronautas Natal no espaço: Nasa divulga imagens da ceia dos astronautas

x