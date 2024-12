Naufrágio no mediterrâneo: menina de 11 anos é resgatada

Garota resgatada pela ONG Compass Collective, na ilha de Lampedusa. - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma garota de 11 anos foi resgatada após um naufrágio no Mar Mediterrâneo, próximo a ilha de Lampedusa, na Itália, nesta quarta-feira 11. Segundo a imprensa local, 44 migrantes que faziam parte da tripulação seguem desaparecidos.

A criança teria ficado cerca de 12h à deriva no mar e foi encontrada flutuando na água. A garota foi resgatada com auxilio da ONG Compass Collective, que atua em operações de resgate no Mediterrâneo.

A garrota é natural de Serra Leoa, apresentava sinais de hipotermia, estava com um colete salva vidas e dois coletes improvisados, feitos de câmaras de ar. Envolvidos nos 44 desaparecidos está o irmão dela, que assim como os outros, saíram de Sfax, cidade na Tunísia, há cerca de quatro dias atrás, naufragando por conta de uma tempestade. As buscas continuam.