Navio chinês invade águas japonesas uma semana após invasão aérea

O Ministério da Defesa do Japão anunciou que um navio de pesquisa da Marinha da China entrou nas águas territoriais japonesas neste sábado, 31 de agosto. O incidente ocorreu nas proximidades das ilhas no sudoeste do Japão, pouco mais de uma semana após uma aeronave militar chinesa ter violado o espaço aéreo japonês.

Os japoneses já haviam apresentado protestos em relação ao incidente com o avião e refizeram suas queixas por meio de canais diplomáticos à China. A mensagem expressa a grave preocupação do Japão com a recente incursão do navio. Este é o décimo caso de um navio de pesquisa chinês entrando em águas japonesas desde novembro de 2021.



A primeira observação do navio em águas japonesas ocorreu a oeste da Ilha Kuchinoerabu por volta das 6h [18h no horário de Brasília]. Às 7h53 [19h53 de Brasília], a embarcação foi vista saindo em direção sudoeste da Ilha Yakushima.

Apesar disso, a Força de Autodefesa Marítima do Japão despachou um barco caça-minas e uma aeronave de patrulha para vigiar o navio chinês.

Não é incomum que navios de pesquisa transitem pela região para examinar a topografia subaquática, especialmente para fins de navegação submarina.

Nos últimos anos, navios chineses também têm entrado repetidamente nas águas territoriais japonesas no Mar da China Oriental, nas proximidades das Ilhas Senkaku, que são controladas pelo Japão e que a China reivindica como Diaoyu.