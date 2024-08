Navio nazista com explosivos é retirado de rio após 80 anos

Navio foi naufragado em 1944 - Foto: Reprodução | Instagram

Um navio de guerra nazista foi retirado do leito do rio Danúbio, na Europa Central, onde ficam diversos navios naufragados da Segunda Guerra Mundial. A embarcação foi encontrada com diversos explosivos.

Veja também:

>>>Youtuber infantil ironiza decisão do STF e é acusado de nazismo

>>>Deputada promete processar Felipe Neto após ser associada ao nazismo

Nas redes sociais, foram compartilhadas algumas fotos do navio. A embarcação está entre os 200 navios militares dos nazistas a serem retirados do rio Danúbio, que está em seca. O próprio contra-almirante nazista, Paul-Willy Zieb, ordenou que a frota fosse afundada enquanto o exército russo avançava rapidamente em sua posição.

O rio Danúbio é o segundo rio mais longo da Europa, e tem entre 2.845 e 2.888 km de extensão, atravessando o continente de oeste a leste, desde sua nascente na Floresta Negra até desaguar no mar Negro, no delta do Danúbio.

>>>Aneurisma, nuvem, pendrive e meu cérebro com IA

>>>Homem é flagrado fazendo gesto supremacista nas Olimpíadas; confira

Com a seca do rio, histórias da Segunda Guerra Mundial emergiram, e foi possível identificar a presença de embarcações nazistas, muitas ainda cheias de bombas que não explodiram.

As embarcações foram afundadas perto da cidade de Prahovo (Sérvia), em agosto de 1944. Cerca de 8.000 soldados alemães fugiram a pé. No entanto, até hoje, não houveram esforços significativos para limpeza do local.