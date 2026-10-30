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Noiva é arrastada por balões e quase sai voando durante ensaio fotográfico

Ela segurava dezenas de balões de gás hélio quando passou uma rajada de vento

Sara Santos
Por
A mulher, que não teve a identidade revelada, não ficou ferida
A mulher, que não teve a identidade revelada, não ficou ferida - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Uma mulher foi arrastada por balões de gás hélio durante um ensaio fotográfico de casamento, em Istambul, na Turquia. Ela segurava dezenas de arranjos quando uma rajada de vento a puxou em direção a um muro.

O episódio aconteceu às margens do Estreito de Bósforo. Os balões formavam um buquê gigante e seriam usados como parte da composição das fotos.

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A força do vento fez com que a mulher perdesse o equilíbrio e fosse arrastada por alguns metros, até ficar próxima de uma estrutura de contenção do píer.

Um homem estava no local e acompanhava a movimentação. Percebendo o apuro, foi ao encontro dela para evitar o choque e ajudá-la a controlar os balões.

A identidade da noiva não foi divulgada. Segundo o New York Post, ela não ficou ferida e conseguiu retomar o ensaio fotográfico.

Confira o vídeo abaixo

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Istambul turquia vídeo viral

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