Noiva é arrastada por balões e quase sai voando durante ensaio fotográfico

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Uma mulher foi arrastada por balões de gás hélio durante um ensaio fotográfico de casamento, em Istambul, na Turquia. Ela segurava dezenas de arranjos quando uma rajada de vento a puxou em direção a um muro.

O episódio aconteceu às margens do Estreito de Bósforo. Os balões formavam um buquê gigante e seriam usados como parte da composição das fotos.

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A força do vento fez com que a mulher perdesse o equilíbrio e fosse arrastada por alguns metros, até ficar próxima de uma estrutura de contenção do píer.

Um homem estava no local e acompanhava a movimentação. Percebendo o apuro, foi ao encontro dela para evitar o choque e ajudá-la a controlar os balões.

A identidade da noiva não foi divulgada. Segundo o New York Post, ela não ficou ferida e conseguiu retomar o ensaio fotográfico.

Confira o vídeo abaixo