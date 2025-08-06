Nova Dubai? Cidade terá a maior torre da América Latina; tamanho impressiona

Cidade do Uruguai ganhará megaprojeto - Foto: Divulgação

A cidade de Punta del Este, no Uruguai, passará por um novo momento. Isso porque o balneário queridinho dos brasileiros vai receber um megaprojeto estimado em US$ 500 milhões.

O espaço inclui hotel, cassino, residências exclusivas e uma torre de 320 metros de altura, que será o prédio mais alto da América Latina até 2033, segundo informações da revista Exame.

Batizado de Cipriani Resort Residences & Casino Punta del Este, o empreendimento é comandado por Giuseppe Cipriani, CEO do grupo homônimo, que mira diretamente no público brasileiro.

“Brasileiros amam cassinos, por isso esse projeto foi pensado especialmente para esse público”, afirmou o empresário.

A estrutura será erguida em fases: a primeira delas será entregue em 2026, com hotel de luxo de 64 quartos, restaurante, bar, lounge VIP, espaço para eventos, beach club e o Cassino Cipriani, que terá mais de 300 estações de jogos e um clube privativo inspirado na histórica vida noturna de Punta.

A segunda fase inclui 120 suítes e 68 residências de altíssimo padrão, com previsão de entrega para 2027. Os apartamentos partem de US$ 1,725 milhão, e terão janelas panorâmicas do chão ao teto, pé-direito de 3,4 metros e tecnologia de ponta para gerenciamento dos serviços.

Maior construção da América Latina

O grande destaque do projeto está justamente na torre residencial de 320 metros, que vai superar qualquer construção já feita na América Latina até agora.

O título, no entanto, tem data para expirar: em 2033, está prevista a inauguração da Senna Tower, em Balneário Camboriú, com 550 metros de altura, que promete ser o prédio residencial mais alto do mundo.

Além da imponência e sofisticação, o projeto também carrega um resgate histórico. O resort será construído onde ficava o tradicional Hotel San Rafael, inaugurado em 1948 e considerado um ícone de glamour no balneário.

“Trata-se de reconstruir o marco histórico de Punta del Este, enquanto honramos o legado de um arquiteto que soube combinar a rica história do local com uma visão de futuro”, disse Viñoly.