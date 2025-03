Novo coronavirus é descoberto na China

Cientistas disseram que há necessidade de uma investigação maior sobre comportamento do vírus - Foto: Divulgação/Pixabay

O novo tipo de coronavírus encontrado em morcegos de Hong Kong, na China, pode ter a mesma capacidade de se espalhar em humanos que a Sars-CoV-2, causadora da pandemia da Covid-19.

O estudo realizado em conjunto pelo Instituto de Virologia de Wuhan e pelo Laboratório de Guangzhou foi publicado pela revista Nature.

A responsável por encontrar o vírus HKU5-CoV-2, que usa o receptor Ace-2 para infectar organismos, foi a equipe da virologista Shi Zhengli, que trabalhou no Instituto de Wuhan durante a pandemia.

O novo vírus foi encontrado em um laboratório, durante testes, em Hong Kong, na China. Cientistas usaram uma técnica chamada Crio-EM, que utiliza um microscópio potente, para descobrirem o alto risco de transmissão do novo vírus para humanos.

O HKU5-CoV-2 pertence à família do Merbecovirus, um subgênero de vírus do gênero Betacoronavirus que também está relacionado com o Sars-CoV-2, que causou a pandemia de Covid-19.

O novo vírus possui um modo de ligação distinto de outros CoVs conhecidos que usam ACE2.

"Análises estruturais e funcionais indicam que o HKU5-CoV-2 tem uma melhor adaptação ao ACE2 humano do que a linhagem 1 HKU5-CoV”, afirmam os pesquisadores.

Sendo assim, os estudiosos destacaram o risco da doença possivelmente se espalhar entre os animais e humanos. O estudo ainda afirma que a capacidade do vírus de infectar células humanas foi confirmada.

“Os merbecovírus de morcegos, que são filogeneticamente relacionados ao MERS-CoV, apresentam alto risco de transmissão para humanos, seja por transmissão direta ou facilitada por hospedeiros intermediários”, diz o estudo.

A íntegra da pesquisa foi publicada na plataforma científica “Cell”.

O vírus HKU5-CoV-2, encontrado em morcegos, teria capacidade de se espalhar para humanos da mesma forma como aconteceu durante a pandemia da Covid-19

Cientistas disseram que há necessidade de uma investigação maior sobre o comportamento do vírus.