Setor farmacêutico ganha novos produtos e terá investimento de R$ 2 bi

- Foto: Leilane Teixeira

O setor farmacêutico brasileiro ganhará novos investimentos no valor total de R$ 2 bilhões nos próximos cinco anos. O aporte virá por meio de ações da Cimed, a terceira maior empresa do setor, que busca se tornar o maior grupo de saúde e bem-estar do país até 2030.

Os detalhes do investimento e as novidades para tornar a meta uma realidade foram anunciados nesta sexta-feira, 21, durante a abertura do evento ‘MSA - Meu sangue Amarelo - o maior summit farmacêutico do mundo’, promovido pela empresa, em São Paulo. O evento, começou nesta sexta e seguirá até domingo, 23.

Segundo João Adibe Marques, CEO da Cimed, os recursos vão ser direcionados para pesquisa, desenvolvimento, ampliação de plantas fabris e marketing. Além disso, a empresa lançou cerca de 70 produtos nas categorias de Higiene Bucal, Cuidados Infantis, Beleza e Nutrição, ampliando a opções para o cunsumidor final e, consequentemente, ampliando o faturamento do setor.

“Esse é o maior evento farmacêutico do mundo. Um evento que reúne entretenimento e negócios, com o objetivo de apresentar nossas estratégias para os próximos cinco anos, período em que temos a meta de levar a companhia a um faturamento de R$ 10 bilhões e consolidar o grupo como o maior de saúde e bem-estar do país. Aqui, além das novidades anunciadas, nossos atuais e futuros fornecedores conseguem se programar para o volume de demanda que teremos em diversas áreas. Nossos clientes também conseguem identificar o que teremos de lançamentos, o que estamos olhando, e quais são as melhores apostas, considerando o mercado de cada um. Com essa visão clara de caminhos e objetivos, conseguimos nos aproximar dos parceiros mais estratégicos para crescermos juntos”, diz João Adibe, que prevê a expectativa de movimentar aproximadamente R$ 500 milhões em novos negócios durante o evento.

João Adibe no evento da Cimed | Foto: Divulgação CIMED

Novos produtos e expansão de marcas

Entre os novos produtos apresentados no evento estão:

Lavitan - a marca estreia no segmento de nutrição, com bebidas proteicas, produtos funcionais e uma linha inédita de whey protein gaseificado.

Carmed - uma das marcas mais reconhecidas do grupo, a Carmed teve seu portfólio ampliado e passa a ter itens de maquiagem e perfumaria.

João e Maria - foi lançada a nova marca de cuidados infantis, João e Maria. Ela chega ao mercado com produtos como sabonete líquido, shampoo e óleo corporal. O lançamento está previsto para o próximo mês.

“A Cimed sempre priorizou o canal farmacêutico e, mais uma vez, estamos colocando isso em prática. Ao entrar em categorias estratégicas que atendem diretamente às necessidades do consumidor, injetamos milhões no varejo, fortalecendo a receita e promovendo crescimento para nossos parceiros. Nossa missão é clara: crescer juntos”, reforça João Adibe.

Stand da marca João e Maria, uma das novidades a nunciadas pela Cimed | Foto: Leilane Teixeira / Grupo A TARDE

Cenário econômico e oportunidades no setor

O primeiro dia do evento, que segue até domingo, 23, foi exclusivo para fornecedores. Um dos convidados foi o economista Joaquim Levy, engenheiro e ex-ministro da Fazenda do Brasil. O especialista fez uma análise profunda sobre o cenário macroeconômico atual, possibilidade de ivestimentos no setor e as perspectivas para o futuro da economia, abordando temas como inovação e os impactos no mercado global.

Apesar dos atuais gargalos na economia, Nery ver um futuro promissor para quem deseja investir e empreender no mercado farmacêutico. “Hoje temos algumas preocupações claras no setor econômico, principalmente com a alta inflação. Não estamos no melhor momento agora, mas é o momento de estabilizar as contas e, no próximo ano, já termos um melhor cenário. Há uma preocupação, claro, mas não precisa de histeria. Temo muitas coisa acontecendo no setor privado para facilitar a vida do consumidor”, disse.

Ainda de acordo com economista, o mercado farmacêutico é o que mais cresce. “O setor de farmácia, por exemplo, é o que mais cresce. O segmento tem crescido acima do ritmo do varejo geral e em 2024 foi o melhor de todos. Atualmente é o sexto maior do mundo. As vendas são muito bem distribuídas entre medicamentos, farmácia e perfumaria. Ou seja, é um segmento que abrange todas as classes, independentemente da situação atual do país. Por isso que é um bom segmento para investir. Mas a gente só enxerga isso se olharmos para além das nuvens, se tivermos uma visão para além dela”.

Economista Joaquim Levy fez uma análise profunda sobre o cenário macroeconômico atual | Foto: Divulgação CIMED

Foguete Amarelo

O pequeno varejo farmacêutico também tem chances de ampliar seu negócio. Durante o evento, a empresa reforçou o desejo de alavancar a plataforma ‘Foguete Amarelo’, plataforma desenvolvida pela Cimed que oferece estoques para farmácias independentes, permitindo que paguem apenas pelos produtos vendidos.

Com o objetivo de solucionar o desafio de capital de giro enfrentado pelos pequenos varejistas, a iniciativa tem ampliado a variedade de produtos disponíveis nas prateleiras desses estabelecimentos.

Na primeira fase do Foguete 144 farmácias da Grande São Paulo e interior do estado participaram do projeto. Já a segunda fase, que será lançada em maio de 2025, abrirá o programa para farmácias de todo o Brasil. Para aderir, é necessário acionar representantes comerciais da Cimed espalhados pelo país.

| Foto: Divulgação CIMED

Programação no final de semana

O evento seguirá durante todo o final de semana. No sábado, 22, o summet será exclusivo para cliente e contará com a presença do Padre Fábio de Melo e o apresentador Luciano Huck. Na ocasião, será apresentado oficialmente o "Caminhão do Domingão", uma das promoções mais conhecidas da TV brasileira, que pela primeira vez será protagonizada pela indústria farmacêutica. A partir de abril, o Caminhão percorrerá o país premiando consumidores com produtor, além de R$ 3 milhões em prêmios.

| Foto: Leilane Teixeira / Grupo A TARDE

"Temos algumas dificuldades para alcançar a noss meta e entre elas é ser assertivo em algumas promoções. Porque se o consumidor não comprar a gente não consegue girar a máquina. Por isso a plataforma do cainhão é uma plataforma que a gente está jogando todas as nossas forças nos primeiro seis meses do ano. Acho que realmente vai trazer essa nostalgia e através dessa nostalgia a gente vai potencializar as nossas marcas. E aí a gente também vai ter o aumento de capacidade produtiva, porque a nossa demanda hoje, principalmente na parte farma, é muito maior do que a gente atende. Ano passado a gente deve ter perdido de não atendimento de uns R$ 500 milhões de reais".

No domingo, 23, o evento vai ser aberto ao público que adquiriu o ingresso. Além de conhecer a estrutura e os produtos, os visitantes também poderão participar do sorteio de uma BYD SHARK, a primeira picape híbrida plug-in do mercado brasileiro e a caminhonete mais potente do país, com valor aproximado de R$400 mil.

No total, serão 30 horas de conteúdo, palestras e interações com grandes nomes do cenário nacional. A expectativa é que o evento reúna mais de 30 mil pessoas durante os três dias.