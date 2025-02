Novo secretário do Tesouro dos EUA é gay e já apoiou os Democratas

Scott Bessent será a primeira pessoa abertamente homossexual a assumir a pasta que é equivalente ao Ministério da Fazenda no Brasil - Foto: Bloomberg

De volta à Casa Branca após ter tomado posse como presidente dos Estados Unidos, Donald Trump apresentou neste segundo mandato ideias ainda mais radicais em relação à condução da economia e a influência do país norte-americano no mundo, mas para colocá-las em prática o representante montou uma equipe econômica diferente. A informação é do Jornal O GLOBO.

O presidente recorreu a executivos de Wall Street, economistas, advogados e acadêmicos para montar um novo time econômico. O escalado para chefiar uma das pastas mais importantes, a Secretaria do Tesouro dos EUA, é Scott Bessent, 62 anos, um nome que poderia gerar uma contradição.

Leia mais:

>> "Era de ouro dos Estados Unidos começa agora", promete Trump

>> "Precisam mais da gente do que nós deles", diz Trump sobre Brasil

Isso porque a trajetória do novo chefe do cofre americano gera algumas dúvidas sobre os rumos da política econômica do segundo governo do republicano Donald Trump. O gestor fez sua carreira junto ao megainvestidor George Soros e também já doou milhões de dólares para o Partido Democrata.

Além disso, Scott Bessent será a primeira pessoa abertamente homossexual a assumir a pasta que é equivalente ao Ministério da Fazenda no Brasil, mas que apesar de parecer ser um avanço para comunidade LGBTQUIAPN+, na verdade não reflete a realidade do novo governo, principalmente após o discurso de posse feito por Donald Trump nesta segunda-feira, 20, que o novo chefe proferiu ameaças a transexuais.

Segundo analistas, o futuro secretário não parece dever lealdade absoluta a Donald Trump, assim como também os demais nomes do primeiro escalão do próximo governo que já começaram a ser anunciados. Para os analistas esse é um traço em comum entre os indicados.