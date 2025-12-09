MUNDO
O que está enterrado sob as pirâmides? Cientistas resolvem mistério
Operadores de satélite validam estudo que aponta escadas em espiral e cilindros ocultos sob pirâmides do Egito
Por Iarla Queiroz
As revelações do cientista italiano Filippo Bondi, da Universidade de Pisa, voltaram a agitar a comunidade científica. Depois de causar alvoroço ao mencionar uma possível “cidade subterrânea” em março, o pesquisador afirmou que suas imagens de escadas em espiral foram confirmadas por quatro operadores de satélites diferentes, todos apresentando dados topográficos idênticos.
Tecnologia que enxerga o que ninguém vê
Bondi criou um método baseado no radar de abertura sintética (SAR), capaz de captar vibrações microscópicas do planeta e reconstruir em 3D o subsolo das pirâmides.
Com essa técnica, sua equipe identificou oito cilindros ocos cercados por espirais localizados abaixo da pirâmide de Quéfren, a segunda maior de Gizé. Segundo os dados, essas estruturas levariam a uma câmara subterrânea de 500 metros cúbicos, situada a quase 700 metros de profundidade.
Outras pirâmides também escondem segredos
Os pesquisadores afirmam ter encontrado formações similares sob a pirâmide de Miquerinos, a terceira maior do complexo, além de um cilindro abaixo da Esfinge — todos com espirais que, segundo eles, funcionariam como escadas. Bondi reforçou a teoria em entrevista ao podcast American Alchemy:
“As pirâmides são apenas a ponta do iceberg, um acabamento para algo que está enterrado. A substância está embaixo.”
Próximo passo depende do governo egípcio
Agora, o grupo aguarda autorização oficial do Egito para acessar passagens já existentes, mas bloqueadas por séculos de destroços. Esses túneis funcionariam como entradas de serviço destinadas ao complexo subterrâneo que, segundo a equipe, permanece completamente inexplorado.
