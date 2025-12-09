Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MUNDO

O que está enterrado sob as pirâmides? Cientistas resolvem mistério

Operadores de satélite validam estudo que aponta escadas em espiral e cilindros ocultos sob pirâmides do Egito

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

09/12/2025 - 15:11 h
Estruturas ocultas sob as pirâmides reacendem mistério milenar no Egito
Estruturas ocultas sob as pirâmides reacendem mistério milenar no Egito -

As revelações do cientista italiano Filippo Bondi, da Universidade de Pisa, voltaram a agitar a comunidade científica. Depois de causar alvoroço ao mencionar uma possível “cidade subterrânea” em março, o pesquisador afirmou que suas imagens de escadas em espiral foram confirmadas por quatro operadores de satélites diferentes, todos apresentando dados topográficos idênticos.

Tecnologia que enxerga o que ninguém vê

Bondi criou um método baseado no radar de abertura sintética (SAR), capaz de captar vibrações microscópicas do planeta e reconstruir em 3D o subsolo das pirâmides.

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Com essa técnica, sua equipe identificou oito cilindros ocos cercados por espirais localizados abaixo da pirâmide de Quéfren, a segunda maior de Gizé. Segundo os dados, essas estruturas levariam a uma câmara subterrânea de 500 metros cúbicos, situada a quase 700 metros de profundidade.

Leia Também:

Jovens menores de 16 anos serão proibidos de usar redes sociais
País proíbe uso de redes sociais por menores de 16 anos; entenda a lei
Incêndio em boate deixa ao menos 25 mortos
China mobiliza número recorde de navios de guerra e alerta mais países

Outras pirâmides também escondem segredos

Os pesquisadores afirmam ter encontrado formações similares sob a pirâmide de Miquerinos, a terceira maior do complexo, além de um cilindro abaixo da Esfinge — todos com espirais que, segundo eles, funcionariam como escadas. Bondi reforçou a teoria em entrevista ao podcast American Alchemy:

“As pirâmides são apenas a ponta do iceberg, um acabamento para algo que está enterrado. A substância está embaixo.”

Próximo passo depende do governo egípcio

Agora, o grupo aguarda autorização oficial do Egito para acessar passagens já existentes, mas bloqueadas por séculos de destroços. Esses túneis funcionariam como entradas de serviço destinadas ao complexo subterrâneo que, segundo a equipe, permanece completamente inexplorado.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Egito mundo Pirâmide de Gizé

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Estruturas ocultas sob as pirâmides reacendem mistério milenar no Egito
Play

Trump diz que gosta de Lula, após nova conversa com petista

Estruturas ocultas sob as pirâmides reacendem mistério milenar no Egito
Play

Fim dos tempos? Homem flagra animal conhecido como 'fantasma branco'

Estruturas ocultas sob as pirâmides reacendem mistério milenar no Egito
Play

Polícia identifica “intercâmbio” de membro do CV na Ucrânia para treinamento de guerra

Estruturas ocultas sob as pirâmides reacendem mistério milenar no Egito
Play

Presidente mexicana é assediada sexualmente na rua; veja vídeo

x