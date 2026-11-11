Obra em terreno vizinho pode ter provocado desabamento que deixou um morto

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Um prédio de três andares desabou nesta quarta-feira, 11, no bairro de Flatbush, no Brooklyn, em Nova York, nos Estados Unidos. O acidente deixou ao menos uma pessoa morta e outras 10 feridas, enquanto equipes de emergência realizam buscas por possíveis vítimas presas nos escombros.

Segundo um representante do Corpo de Bombeiros, uma pessoa ainda estava sob os destroços após o desabamento. Entre os feridos, quatro apresentavam quadro grave, conforme informações divulgadas pela imprensa americana.

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Uma análise inicial das autoridades aponta que uma obra realizada no terreno vizinho pode ter provocado o colapso da estrutura. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas.

O chamado de emergência foi registrado por volta das 16h no horário local, equivalente às 18h em Brasília. Desde então, equipes de resgate trabalham na retirada das vítimas, com o auxílio de drones para localizar pessoas entre os destroços. As informações foram divulgadas pela CNN Internacional.

Criança foi retirada dos escombros

O desabamento aconteceu em uma área predominantemente residencial de Flatbush. O imóvel abrigava um estabelecimento comercial no térreo e apartamentos nos andares superiores.

Após o colapso parcial, parte de uma das unidades residenciais ficou exposta. Escadas, uma cama e armários puderam ser vistos do lado de fora da construção.

O defensor público de Nova York, Jumaane Williams, esteve no local e relatou que ainda havia pessoas tentando deixar os destroços.

"Acabamos de ver uma criança pequena passar. Felizmente, ouvi dizer que ela está respirando", afirmou ao jornal americano The New York Times.

Prédio de três andares desabou no Brooklyn, em Nova York - Foto: KENA BETANCUR / AFP

Obra vizinha já havia sido alvo de fiscalização



Construído em 1930, o edifício que desabou abrigava quatro apartamentos, segundo registros da prefeitura de Nova York.

No terreno ao lado, onde ocorria uma obra, havia uma construção de apenas um andar. O imóvel vizinho já havia sido alvo de fiscalização em março, quando o Departamento de Edificações da cidade determinou a interrupção de uma demolição.

Durante uma nova inspeção, porém, fiscais constataram que toda a estrutura havia sido derrubada, de acordo com informações do The New York Times.

Diante do descumprimento da determinação, a prefeitura aplicou uma multa de US$ 10 mil ao proprietário do terreno.

Até a última atualização das informações, as causas exatas do desabamento ainda não haviam sido oficialmente divulgadas.