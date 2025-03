ONU celebra Dia da Meteorologia com alerta sobre ação climática

Uma mulher é fotografada em frente a campos inundados em Bentiu, Sudão do Sul - Foto: UNICEF/Mark Naftalin

Em mensagem, secretário-geral diz última década bateu recorde em anos mais quentes da história; todos os países já sentem efeito das mudanças com incêndios, cheias e outros eventos climáticos sem precedentes.

O calor do oceano está quebrando recordes climáticos e confirmando as piores previsões do clima. Este ano, o tema é: Fechando a Lacuna do Alerta Precoce Juntos.

Sistema de alertas ajudam a salvar vidas e não são um luxo, mas uma necessidade que precisa de investimentos. O retorno dessas medidas é 10 vezes maior, segundo a ONU.

O secretário-geral ressalta que mesmo assim, metade dos países do mundo ainda não tem acesso a esses alertas. Para ele, é uma vergonha que na era digital, as pessoas tenham que perder a vida por falta de alertas precoces em várias partes do mundo.

Apoio político de alto nível para garantir proteção

António Guterres citou a iniciativa “Alertas Antecipados para Todos das Nações Unidas” que promove a proteção universal em todos os lugares por sistemas de alerta até 2027.

Segundo o líder da ONU, o mundo precisa agora se unir e ampliar ações e investimentos para chegar lá. Ele defendeu apoio político de alto nível que leve a um impulso no suporte tecnológico, maior colaboração entre governos, empresas e comunidades e um grande financiamento.

Uma outra urgência é o aumento de esforços para combater a crise climática na fonte com cortes rápidos e profundos nas emissões de gases de efeito estufa.

Guterres voltou a apelar para que os países apresentem seus planos nacionais de ação climática alinhados com a limitação do aumento da temperatura global a 1,5 grau Celsius.