Após incêndio, maior aeroporto de Londres retoma operações

Incêndio provocou caos no transporte aéreo mundial - Foto: STR AFP

O aeroporto de Heathrow, em Londres, está “plenamente operacional”, declarou uma porta-voz neste sábado, 22, um dia depois de um incêndio em uma central elétrica obrigando o fechamento do maior aeroporto da Europa e provocando o caos no transporte aéreo mundial.

Heathrow, um dos aeroportos mais transitados do mundo, teve que fechar a maior parte das suas instalações na sexta-feira, devido a uma interrupção no serviço de eletricidade, provocada por um incêndio ocorrido durante a noite na subestação elétrica de Hayes, a oeste de Londres, que abastece uma área.

O encerramento de Heathrow, com voos regulares para 80 países do mundo, provocou uma série de perturbações no tráfego aéreo global, pois muitos voos tiveram que foram cancelados ou desviados.

“Podemos confirmar que Heathrow está aberto e plenamente operacional hoje”, afirmou o porta-voz na manhã deste sábado.

“As equipes do aeroporto seguem fazendo tudo o que for possível para ajudar os passageiros afetados pelo anúncio de ontem em uma subestação elétrica fora do aeroporto”, acrescentou.