Oposição na Venezuela está satisfeita com perspectivas dos resultados

Candidato Edmundo González ao lado da líder da oposição venezuelana, María Corina Machado - Foto: Reprodução

O candidato Edmundo González, e a líder da oposição venezuelana, María Corina Machado, fizeram um pronunciamento após o fim da votação deste domingo, 28. “Estamos mais do que satisfeitos com a jornada de hoje. Queremos parabenizar todos os venezuelanos por esta jornada histórica que cumprimos”, disse González, firmando que a participação da população foi massiva, “como nunca vista nos últimos anos”.

González e María Corina Machado pediram aos eleitores que permaneçam nos centros de votação até que recebessem as atas dos resultados das mesas, conforme determinado pelas autoridades eleitorais. “Estamos mais do que satisfeitos com as perspectivas que temos dos resultados. Esta jornada vai terminar como começou, e vamos celebrar em paz”, concluiu o candidato.

Durante o pronunciamento, María Corina Machado afirmou que tem recebido os resultados das urnas, mas que não pode divulgá-los. “Já estamos recebendo as atas e estamos totalizando uma por uma. Assim que as mesas forem fechadas, procederemos à contagem papel por papel”, disse.

María Corina Machado falou sobre o comparecimento às urnas. “Todos os 24 estados estão batendo recordes. Nós não especulamos, falamos com as provas nas mãos. Temos relatórios de participação ao longo do dia”, concluiu à CNN Brasil.