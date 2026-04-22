NOVA LEI
País aprova proibição permanente da venda de cigarros
Proposta é tratada como uma das medidas de saúde pública mais ambiciosas dos últimos anos
Um projeto considerado histórico foi aprovado pelo Parlamento do Reino Unido na terça-feira, 21. O Tobacco and Vapes Bill cria uma proibição permanente da venda de cigarros para pessoas nascidas a partir de janeiro de 2009.
A proposta precisa receber a sanção real, que é a etapa formal para entrar em vigor, mas é tratada como uma das medidas de saúde pública mais ambiciosas adotadas pelo país nos últimos anos.
A idade mínima para comprar cigarros no Reino Unido atualmente é de 18 anos. Com a mudança, o limite passará a subir gradualmente, ou seja, a cada ano, a idade legal de compra aumenta em um ano para as gerações mais novas.
Na prática, uma pessoa nascida em 2009 poderá completar 30 ou 40 anos no futuro e continuará impedida de comprar cigarros legalmente.
A estratégia busca evitar que adolescentes iniciem o consumo de nicotina, fase em que muitos fumantes experimentam o primeiro cigarro.
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Causas evitáveis de morte
Para as autoridades britânicas, o tabagismo continua sendo uma das principais causas evitáveis de morte. Dados citados pelo governo britânico apontam que fumar provoca cerca de 64 mil mortes por ano na Inglaterra.
Além disso, o hábito pesa sobre o sistema público de saúde. Segundo estimativas, o custo anual é de, aproximadamente, R$ 20,5 bilhões ao Serviço Nacional de Saúde britânico (NHS), com tratamentos e impactos relacionados ao cigarro.
Além de câncer, o tabagismo está associado ao aumento do risco de doenças cardiovasculares, AVC, enfisema pulmonar e outros problemas respiratórios.
Cigarros eletrônicos
A proposta também endurece regras para cigarros eletrônicos, vapes e outros produtos de nicotina.
Entre as medidas previstas estão restrições de venda a menores de 18 anos, publicidade, promoções e embalagens voltadas ao público jovem. O projeto também discute limites para sabores que possam atrair adolescentes.
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