ABRE A GELADA
País desbanca o Brasil e lidera o consumo mundial de cerveja
O país se mantém como líder absoluto no consumo da bebida alcoólica
Por Franciely Gomes
Apesar da fama, o Brasil não é o país que possui o maior consumo de cerveja. A não brasileira ocupa o terceiro lugar no ranking mundial dos que mais apreciam a bebida alcoólica, perdendo para os Estados Unidos e a China, que assume o topo da lista.
Segundo os dados mais recentes referentes ao mercado, divulgados em 2022 pela Visual Capitalist, utilizando um estudo do grupo Kirin, o país asiático lidera a lista de consumidores pelo 20º ano consecutivo. A China também representa cerca de 21,9% do consumo total e a maior produção global.
Leia Também:
Ao todo, foram registrados 42.035 mil quilolitros de cerveja consumidos pelos chineses em 2022. Os estadunidenses beberam 20.378 mil quilolitros ao longo do ano e os brasileiros consumiram 14.932 mil quilolitros, totalizando 7,8% do consumo global.
A lista de consumidores de cerveja segue com México (9.990 mil quilolitros), Rússia (8.497 mil quilolitros), Alemanha (7.827 mil quilolitros), Vietnã (5.280 mil quilolitros) e Reino Unido com (4.587 mil quilolitros).
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes