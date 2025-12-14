País desbanca o Brasil e lidera o consumo mundial de cerveja

Os consumidores se concentram neste país - Foto: Ilustratativa | Freepik

Apesar da fama, o Brasil não é o país que possui o maior consumo de cerveja. A não brasileira ocupa o terceiro lugar no ranking mundial dos que mais apreciam a bebida alcoólica, perdendo para os Estados Unidos e a China, que assume o topo da lista.

Segundo os dados mais recentes referentes ao mercado, divulgados em 2022 pela Visual Capitalist, utilizando um estudo do grupo Kirin, o país asiático lidera a lista de consumidores pelo 20º ano consecutivo. A China também representa cerca de 21,9% do consumo total e a maior produção global.

Ao todo, foram registrados 42.035 mil quilolitros de cerveja consumidos pelos chineses em 2022. Os estadunidenses beberam 20.378 mil quilolitros ao longo do ano e os brasileiros consumiram 14.932 mil quilolitros, totalizando 7,8% do consumo global.

A lista de consumidores de cerveja segue com México (9.990 mil quilolitros), Rússia (8.497 mil quilolitros), Alemanha (7.827 mil quilolitros), Vietnã (5.280 mil quilolitros) e Reino Unido com (4.587 mil quilolitros).