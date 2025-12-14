Menu
MUNDO
ABRE A GELADA

País desbanca o Brasil e lidera o consumo mundial de cerveja

O país se mantém como líder absoluto no consumo da bebida alcoólica

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

14/12/2025 - 17:31 h
Os consumidores se concentram neste país
Apesar da fama, o Brasil não é o país que possui o maior consumo de cerveja. A não brasileira ocupa o terceiro lugar no ranking mundial dos que mais apreciam a bebida alcoólica, perdendo para os Estados Unidos e a China, que assume o topo da lista.

Segundo os dados mais recentes referentes ao mercado, divulgados em 2022 pela Visual Capitalist, utilizando um estudo do grupo Kirin, o país asiático lidera a lista de consumidores pelo 20º ano consecutivo. A China também representa cerca de 21,9% do consumo total e a maior produção global.

Leia Também:

Cometa interestelar intriga cientistas e se aproxima da Terra
Chile vai às urnas neste domingo para eleger presidente no segundo turno
Tragédia: ataque a tiros deixa 10 mortos em famosa praia na Austrália

Ao todo, foram registrados 42.035 mil quilolitros de cerveja consumidos pelos chineses em 2022. Os estadunidenses beberam 20.378 mil quilolitros ao longo do ano e os brasileiros consumiram 14.932 mil quilolitros, totalizando 7,8% do consumo global.

A lista de consumidores de cerveja segue com México (9.990 mil quilolitros), Rússia (8.497 mil quilolitros), Alemanha (7.827 mil quilolitros), Vietnã (5.280 mil quilolitros) e Reino Unido com (4.587 mil quilolitros).

x