Países e cidades mais inovadoras do mundo 2025, segundo índice

O planeta atravessa uma revolução tecnológica sem precedentes. Inteligência artificial, veículos autônomos, energias renováveis e soluções digitais deixaram de ser tendência para se tornarem parte da rotina global. Nesse cenário, inovar não é mais um diferencial, é uma questão de sobrevivência.

O Índice Global de Inovação 2025 (GII), divulgado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), revela quais cidades estão moldando o futuro, analisando fatores como número de patentes, investimentos em pesquisa, impacto econômico e presença de startups.

A seguir, conheça os principais polos de inovação do mundo em 2025, lugares onde tecnologia, criatividade e sustentabilidade caminham lado a lado.

1. Shenzhen–Hong Kong–Guangzhou (China)

O conglomerado chinês lidera o ranking global de inovação. A região se tornou símbolo de integração entre comércio tradicional e tecnologia de ponta, com QR codes, pagamentos digitais e automação em cada esquina.

Centros criativos como o OCT Loft e a Sociedade de Design de Shekou oferecem laboratórios de realidade virtual e impressão 3D, estimulando novos artistas e empreendedores. À noite, o espetáculo da Sinfonia das Luzes e os shows de drones transformam a cidade em um verdadeiro palco de tecnologia.

2. Tóquio–Yokohama (Japão)

Com mais de 10% dos depósitos internacionais de patentes, o polo japonês prova que a inovação não precisa ser extravagante para ser poderosa.

A região é referência em tecnologia funcional, com sensores, cartões inteligentes e máquinas automatizadas que simplificam o cotidiano.

Entre as atrações estão o Henn Na Hotel, operado por robôs, e o teamLab Planets, museu imersivo onde arte e tecnologia criam experiências sensoriais únicas.

3. San José–São Francisco (EUA)

Lar de gigantes da tecnologia e berço das startups mais influentes do planeta, o Vale do Silício continua no topo quando o assunto é investimento em inovação.

A região concentra cerca de 7% de todos os negócios de capital de risco do mundo, e é o laboratório natural para carros autônomos, IA generativa e soluções de mobilidade urbana.

Empresas como Waymo e Tesla transformam a Califórnia em uma vitrine viva do que o futuro reserva.

4. Pequim (China)

A capital chinesa é um dos maiores centros de publicações científicas do planeta e referência em integração digital. Aplicativos como WeChat e Alipay reúnem tradução, pagamentos e delivery em um único ecossistema.

A cidade também aposta em transporte autônomo, como o Apollo Robotaxi, da Baidu, que já circula em vias públicas.

Pequim mostra que é possível equilibrar tradição milenar e inovação tecnológica, criando uma experiência urbana conectada e culturalmente rica.

5. Seul (Coreia do Sul)

Representando 5,4% dos pedidos globais de patentes, Seul é o centro asiático de tecnologia aplicada ao dia a dia. Portas digitais, casas inteligentes e sistemas de pagamento via smartphone são comuns até em pequenos estabelecimentos.

O projeto urbano do rio Cheonggyecheon reflete a união entre sustentabilidade e design inteligente, transformando mobilidade e lazer em soluções integradas.

Outros polos em ascensão

Além dos líderes, o ranking destaca Xangai–Suzhou, referência em pesquisa industrial; Nova York, hub global de finanças e IA; Londres, voltada à biotecnologia e fintechs; Boston–Cambridge, berço da ciência e saúde; e Los Angeles, que une entretenimento e tecnologia criativa.