Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

Países e cidades mais inovadoras do mundo 2025, segundo índice

Pesquisa analisa fatores como número de patentes, investimentos em pesquisa e impacto econômico

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

27/10/2025 - 16:58 h
Imagem ilustrativa de cidade tecnológica
Imagem ilustrativa de cidade tecnológica -

O planeta atravessa uma revolução tecnológica sem precedentes. Inteligência artificial, veículos autônomos, energias renováveis e soluções digitais deixaram de ser tendência para se tornarem parte da rotina global. Nesse cenário, inovar não é mais um diferencial, é uma questão de sobrevivência.

O Índice Global de Inovação 2025 (GII), divulgado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), revela quais cidades estão moldando o futuro, analisando fatores como número de patentes, investimentos em pesquisa, impacto econômico e presença de startups.

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A seguir, conheça os principais polos de inovação do mundo em 2025, lugares onde tecnologia, criatividade e sustentabilidade caminham lado a lado.

1. Shenzhen–Hong Kong–Guangzhou (China)

O conglomerado chinês lidera o ranking global de inovação. A região se tornou símbolo de integração entre comércio tradicional e tecnologia de ponta, com QR codes, pagamentos digitais e automação em cada esquina.

Centros criativos como o OCT Loft e a Sociedade de Design de Shekou oferecem laboratórios de realidade virtual e impressão 3D, estimulando novos artistas e empreendedores. À noite, o espetáculo da Sinfonia das Luzes e os shows de drones transformam a cidade em um verdadeiro palco de tecnologia.

2. Tóquio–Yokohama (Japão)

Com mais de 10% dos depósitos internacionais de patentes, o polo japonês prova que a inovação não precisa ser extravagante para ser poderosa.

Leia Também:

CEO da Open AI diz que IA vai substituir humanos em alguns trabalhos
Entenda como identificar vídeos feitos por inteligência artificial
Tempo de tela: qual o máximo que uma criança pode ficar no celular

A região é referência em tecnologia funcional, com sensores, cartões inteligentes e máquinas automatizadas que simplificam o cotidiano.

Entre as atrações estão o Henn Na Hotel, operado por robôs, e o teamLab Planets, museu imersivo onde arte e tecnologia criam experiências sensoriais únicas.

3. San José–São Francisco (EUA)

Lar de gigantes da tecnologia e berço das startups mais influentes do planeta, o Vale do Silício continua no topo quando o assunto é investimento em inovação.

A região concentra cerca de 7% de todos os negócios de capital de risco do mundo, e é o laboratório natural para carros autônomos, IA generativa e soluções de mobilidade urbana.

Empresas como Waymo e Tesla transformam a Califórnia em uma vitrine viva do que o futuro reserva.

4. Pequim (China)

A capital chinesa é um dos maiores centros de publicações científicas do planeta e referência em integração digital. Aplicativos como WeChat e Alipay reúnem tradução, pagamentos e delivery em um único ecossistema.

A cidade também aposta em transporte autônomo, como o Apollo Robotaxi, da Baidu, que já circula em vias públicas.

Pequim mostra que é possível equilibrar tradição milenar e inovação tecnológica, criando uma experiência urbana conectada e culturalmente rica.

5. Seul (Coreia do Sul)

Representando 5,4% dos pedidos globais de patentes, Seul é o centro asiático de tecnologia aplicada ao dia a dia. Portas digitais, casas inteligentes e sistemas de pagamento via smartphone são comuns até em pequenos estabelecimentos.

O projeto urbano do rio Cheonggyecheon reflete a união entre sustentabilidade e design inteligente, transformando mobilidade e lazer em soluções integradas.

Outros polos em ascensão

Além dos líderes, o ranking destaca Xangai–Suzhou, referência em pesquisa industrial; Nova York, hub global de finanças e IA; Londres, voltada à biotecnologia e fintechs; Boston–Cambridge, berço da ciência e saúde; e Los Angeles, que une entretenimento e tecnologia criativa.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Inovação tecnológica Inteligência Artificial tecnologia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Imagem ilustrativa de cidade tecnológica
Play

Fim dos tempos? Homem flagra animal conhecido como 'fantasma branco'

Imagem ilustrativa de cidade tecnológica
Play

Polícia identifica “intercâmbio” de membro do CV na Ucrânia para treinamento de guerra

Imagem ilustrativa de cidade tecnológica
Play

Presidente mexicana é assediada sexualmente na rua; veja vídeo

Imagem ilustrativa de cidade tecnológica
Play

Homem aceita ser engolido por anaconda em programa de TV; assista

x