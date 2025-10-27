CEO da Open AI diz que IA vai substituir humanos em alguns trabalhos

CEO da Open AI diz que as IAs vão tomar os empregos humanos - Foto: Freepik

Durante a conferência da Open AI, empresa responsável pelo ChatGPT, “DevDay”, o CEO da empresa, Sam Altman, voltou a gerar polêmicas envolvendo as inteligências artificiais (IA) no mercado de trabalho. Em meio a conversa com o fundador do portal The Rundown AI, o executivo afirmou que um grande parte dos empregos iriam desaparecer.

O CEO seguiu dizendo que, com o avanço das IAs, empregos que “talvez nunca tenham sido trabalhos de verdade” deixariam de existir. Tal fala viralizou nas redes sociais, dividindo opiniões entre quem entendeu como uma provocação filosófica e quem viu um puro elitismo tecnológico.

Horas após a fala, trechos da entrevista já corriam pelas redes sociais, em formato de memes ou críticas, porém o contexto geral é mais complexo.

Entenda a fala do CEO da Open AI

O CEO da Open AI, Sam Altman, já vem batendo em uma tecla de que o trabalho moderno consiste em tarefas burocráticas ou repetitivas, muitas vezes sem um propósito claro.

Tal conceito é definido pelo antropólogo estadunidense David Graeber em seu livro “Bullshit Jobs”.

Porém, o CEO da Open AI levou a discussão para o âmbito da automatização, sugerindo que os comandos de IA poderiam eliminar justamente esse “trabalho vazio”.

Por mais que a ideia possa parecer promissora, estudos não confirmam que boa parte dos empregos seja realmente inútil.

Pesquisas apresentadas em pesquisas internacionais apontam que somente 5% a 20% das pessoas consideram que seus empregos não tem um propósito De acordo com os pesquisadores, tal sentimento estaria ligado à má gestão, microgerenciamento e processos fragmentados do que ao valor do cargo em si.

Conclusão

Ou seja, o problema estaria menos na natureza de suas funções e mais na estrutura de trabalhos impostas pelas empresas. Algumas tarefas atuais já são tratadas como terreno fértil para a automação.