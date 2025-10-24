Saiba quando trem mais rápido do mundo pode entrar em operação

CR450 tem design moderno - Foto: Divulgação | China Railway

O trem-bala CR450, considerado o mais moderno da categoria, e desenvolvido pela empresa China Railway, foi apresentado no fim de 2024 e se encontra em fase final de testes operacionais de testes operacionais.

O trem está passando por testes linha de alta velocidade Xangai–Chongqing–Chengdu. Dentro em breve o modal vai estar à disposição dos chineses. Segundo o portal China 2 Brazil, os testes vão validar o desempenho técnico do trem.

O CR450 deve percorrer 600 mil quilômetros em condições reais antes de receber licença para transportar passageiros. A expectativa é que os teste prossigam até o próximo ano para que possa ser liberado.

Confira as características do trem: