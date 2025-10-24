Menu
TECNOLOGIA

Saiba quando trem mais rápido do mundo pode entrar em operação

Trem-bala CR450 supera os 450 km/h e está em fase final de testes

Redação

Por Redação

24/10/2025 - 12:47 h
CR450 tem design moderno
CR450 tem design moderno -

O trem-bala CR450, considerado o mais moderno da categoria, e desenvolvido pela empresa China Railway, foi apresentado no fim de 2024 e se encontra em fase final de testes operacionais de testes operacionais.

O trem está passando por testes linha de alta velocidade Xangai–Chongqing–Chengdu. Dentro em breve o modal vai estar à disposição dos chineses. Segundo o portal China 2 Brazil, os testes vão validar o desempenho técnico do trem.

O CR450 deve percorrer 600 mil quilômetros em condições reais antes de receber licença para transportar passageiros. A expectativa é que os teste prossigam até o próximo ano para que possa ser liberado.

Confira as características do trem:

  • Nariz do trem mede 15 metros, 2,5 metros a mais que o modelo anterior de 350 km/h;
  • Melhor desempenho aerodinâmico;
  • Conjunto de rodas, eixos e suspensão localizado na parte inferior é coberto;
  • Trem é 20 centímetros mais baixo e 50 toneladas mais leve do que os modelos anteriores;
  • CR450 gasta apenas 4 minutos e 40 segundos para atingir 350 km/h, considerado um dos trens mais rápidos do mundo.

Tags:

china testes Trem Bala

x