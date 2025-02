Papa Francisco é hospitalizado com bronquite em Roma

Papa Francisco durante audiência em Roma - Foto: Filippo Monteforte | AFP

O papa Francisco foi internado em um hospital de Roma nesta sexta-feira (14) devido a uma bronquite, que provocou dificuldades respiratórias nos últimos dias, anunciou a Santa Sé.

O pontífice argentino de 88 anos apresentou dificuldades para respirar nos últimos dias e delegou a seus assistentes a leitura de alguns discursos.

Em um comunicado curto, o Vaticano explica que Francisco seguiu para a Policlínica Agostino Gemelli após suas audiências matinais, quando recebeu, entre outros, o primeiro-ministro eslovaco, Robert Fico.

O objetivo, explicou a Santa Sé, é que ele possa "prosseguir em um hospital com os tratamentos em curso para a bronquite".

Para receber o chefe da Igreja Católica, o hospital romano dispõe de um andar organizado de maneira específica e que possui uma capela.

O pontífice sofre de bronquite desde a semana passada e, na quarta-feira, precisou interromper a leitura de um discurso durante sua audiência geral semanal devido às dificuldades para respirar.

"Deixem-me pedir ao padre que continue lendo porque ainda não consigo com a minha bronquite. Espero que na próxima vez eu possa", disse o pontífice na ocasião.

O pontífice também precisou celebrar várias audiências em sua residência.

- Agenda movimentada -

Francisco, que em sua juventude foi submetido a uma ablação parcial de um pulmão, se desloca desde 2022 com uma cadeira de rodas, ou com uma bengala nas poucas vezes que é visto de pé.

Nos últimos anos, ele enfrentou vários problemas de saúde, incluindo dores no joelho e no quadril, uma inflamação do cólon e dificuldades respiratórias.

Em junho de 2023, Jorge Mario Bergoglio foi hospitalizado por 10 dias no hospital Gemelli e passou por uma operação de hérnia abdominal, que exigiu anestesia geral.

Em dezembro do mesmo ano, também devido a uma bronquite, o pontífice desistiu de participar na COP28 de Dubai, a grande reunião de cúpula anual do clima, organizada pelas Nações Unidas.

E no final de março de 2024, o jesuíta argentino, eleito papa em 2013, cancelou na última hora sua participação na Via-Crúcis do Coliseu de Roma. Poucos dias depois, no entanto, conseguiu celebrar a missa da Páscoa.

Apesar dos vários problemas de saúde, Francisco mantém uma agenda repleta de audiências e tarefas, com até 10 compromissos em uma manhã.

Também prosseguiu com as viagens, como em setembro, quando fez o deslocamento mais longo de seu pontificado, uma jornada de 12 dias que o levou a Papua-Nova Guiné, Timor Leste, Indonésia e Singapura.