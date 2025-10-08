Papa Leão XIV confirma 1ª viagem e atende a ‘sonho’ de Francisco

Papa Leão XIV - Foto: ALBERTO PIZZOLI

O Vaticano anunciou que o papa Leão XIV fará sua primeira viagem internacional entre os dias 27 de novembro e 2 de dezembro. Os destinos serão Turquia e Líbano. O itinerário do pontífice inclui a cidade turca de Iznik — antiga Niceia —, local histórico onde foi realizado o Primeiro Concílio de Niceia, há 1.700 anos.

De acordo com o comunicado oficial, divulgado pelo Estadão, o destino escolhido realiza um desejo do papa Francisco, que sonhava celebrar o aniversário do concílio e levar uma mensagem de fé e solidariedade ao povo libanês, marcado por crises e conflitos.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Uma promessa e um sonho. Turquia, terra do Concílio de Niceia, cujo aniversário de 1.700 anos está sendo comemorado. Líbano, o País dos Cedros, o país ‘mensagem’, segundo João Paulo II, o país atormentado por guerras e crises. O Papa Leão XIV retoma o legado do Papa Francisco e realiza sua primeira viagem apostólica à Turquia e ao Líbano”, declarou o Vaticano em nota.

O Concílio de Niceia, realizado em 325 d.C., foi um marco da história cristã, reunindo bispos de várias partes do mundo para discutir a unidade da fé e definir os princípios do cristianismo.

A escolha do local tem grande simbolismo religioso e histórico, reforçando a intenção do novo pontífice em promover o diálogo entre as diferentes vertentes cristãs.

Papa Leão XIV fará visita importante

Segundo a agência Ansa, a visita ocorrerá em um momento importante, enquanto o Vaticano participa de negociações para unificar a data da Páscoa entre as igrejas católica e ortodoxa — uma das metas de reconciliação mais antigas do cristianismo.

O Vaticano ainda não divulgou o cronograma detalhado da viagem, mas fontes próximas afirmam que o papa deve se reunir com bispos, patriarcas e líderes religiosos locais, além de realizar celebrações e encontros voltados à paz e à fraternidade entre os povos.