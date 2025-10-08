Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MUNDO

Papa Leão XIV confirma 1ª viagem e atende a ‘sonho’ de Francisco

Francisco sonhava em levar uma mensagem de fé e solidariedade ao povo libanês

Luiz Almeida

Por Luiz Almeida

08/10/2025 - 2:25 h
Papa Leão XIV
Papa Leão XIV -

O Vaticano anunciou que o papa Leão XIV fará sua primeira viagem internacional entre os dias 27 de novembro e 2 de dezembro. Os destinos serão Turquia e Líbano. O itinerário do pontífice inclui a cidade turca de Iznik — antiga Niceia —, local histórico onde foi realizado o Primeiro Concílio de Niceia, há 1.700 anos.

De acordo com o comunicado oficial, divulgado pelo Estadão, o destino escolhido realiza um desejo do papa Francisco, que sonhava celebrar o aniversário do concílio e levar uma mensagem de fé e solidariedade ao povo libanês, marcado por crises e conflitos.

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Uma promessa e um sonho. Turquia, terra do Concílio de Niceia, cujo aniversário de 1.700 anos está sendo comemorado. Líbano, o País dos Cedros, o país ‘mensagem’, segundo João Paulo II, o país atormentado por guerras e crises. O Papa Leão XIV retoma o legado do Papa Francisco e realiza sua primeira viagem apostólica à Turquia e ao Líbano”, declarou o Vaticano em nota.

Leia Também:

Wagner defende fim do Hamas: "Tem que ser exterminado"
Refrigerantes zero podem elevar risco de gordura no fígado, diz estudo
Presidente do Equador sofre atentado em meio a protestos

O Concílio de Niceia, realizado em 325 d.C., foi um marco da história cristã, reunindo bispos de várias partes do mundo para discutir a unidade da fé e definir os princípios do cristianismo.

A escolha do local tem grande simbolismo religioso e histórico, reforçando a intenção do novo pontífice em promover o diálogo entre as diferentes vertentes cristãs.

Papa Leão XIV fará visita importante

Segundo a agência Ansa, a visita ocorrerá em um momento importante, enquanto o Vaticano participa de negociações para unificar a data da Páscoa entre as igrejas católica e ortodoxa — uma das metas de reconciliação mais antigas do cristianismo.

O Vaticano ainda não divulgou o cronograma detalhado da viagem, mas fontes próximas afirmam que o papa deve se reunir com bispos, patriarcas e líderes religiosos locais, além de realizar celebrações e encontros voltados à paz e à fraternidade entre os povos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

igreja Leão XIV Papa Leão XIV

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Papa Leão XIV
Play

Brasil e delegações deixam salão em protesto a Netanyahu na ONU

Papa Leão XIV
Play

Vídeo: Trump passa por 'perrengue' antes de discurso na ONU

Papa Leão XIV
Play

Asteroide potencialmente perigoso ao mundo será visível a olho nu

Papa Leão XIV
Play

Raphinha acusa Disney de racismo contra filho pequeno: "Nojento"

x