ALERTA

Refrigerantes zero podem elevar risco de gordura no fígado, diz estudo

Beber apenas uma lata de refrigerante diet por dia pode aumentar em 60% o risco de desenvolver doença hepática

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

07/10/2025 - 20:42 h
Refrigerante é um dos itens que podem aumentar o risco de infarto
Refrigerante é um dos itens que podem aumentar o risco de infarto

Beber apenas uma lata de refrigerante diet por dia pode aumentar em 60% o risco de desenvolver doença hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA). Já o consumo de bebidas açucaradas eleva esse risco em 50%, segundo um novo estudo ainda não publicado.

“As bebidas açucaradas sempre foram alvo de críticas, enquanto as versões ‘diet’ são vistas como alternativas mais saudáveis. Mas nosso estudo mostra que, mesmo em pequenas quantidades, as bebidas sem ou com baixo teor de açúcar estão associadas a um risco maior de MASLD”, afirmou o autor principal da pesquisa, Lihe Liu, do Departamento de Gastroenterologia da Universidade de Soochow, na China.

A DHGNA

A DHGNA ocorre quando há acumulo de gordura no fígado em pessoas que consomem pouco ou nenhum álcool. A condição pode causar danos semelhantes aos provocados pelo consumo excessivo de álcool, levando à cirrose ou até ao câncer de fígado.

Também conhecida como doença hepática esteatótica associada à disfunção metabólica (MASLD), é hoje uma das principais causas de câncer hepático no mundo.

Como a pesquisa foi feita

  • Os pesquisadores acompanharam cerca de 124 mil pessoas sem doença hepática, participantes do UK Biobank, banco de dados biomédico britânico.
  • Os hábitos de consumo foram analisados por meio de questionários alimentares de 24 horas, aplicados em diferentes momentos ao longo de 10 anos.
  • Os resultados mostraram que substituir refrigerantes por água reduziu o risco de desenvolver a doença em 13% (para bebidas açucaradas) e 15% (para diet). Já trocar entre as duas versões — diet e comum — não trouxe benefícios.

Por que essas bebidas afetam o fígado?

Nas bebidas açucaradas, o alto teor de açúcar eleva rapidamente os níveis de glicose e insulina, favorecendo o ganho de peso e o acúmulo de gordura no fígado. Já as bebidas diet, embora contenham poucas calorias, podem interferir na saúde hepática por outros caminhos.

