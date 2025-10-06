Menu
BRASIL
SAÚDE PÚBLICA

Governador descarta envolvimento do PCC em intoxicação por metanol

O metanol não altera cor, cheiro ou sabor da bebida e só pode ser detectado em laboratório

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

06/10/2025 - 19:54 h
Ministério da Saúde confirma mortes e prepara nota técnica sobre sintomas
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) negou, nesta segunda-feira, qualquer envolvimento de facções criminosas na fabricação e venda de bebidas adulteradas com metanol, responsáveis por mortes e internações em São Paulo.

Em entrevista no Palácio dos Bandeirantes, Tarcísio explicou que existem duas suspeitas:

  • que o metanol tenha sido usado para aumentar o volume das bebidas falsificadas;
  • ou os responsáveis tenham confundido o metanol com etanol puro, o que teria causado a contaminação.

O governador destacou que o problema está ligado à reutilização ilegal de garrafas que deveriam ser destinadas à reciclagem. Esses recipientes são comprados em mercados clandestinos, facilitando a falsificação. Ele afirmou ainda que pedirá à Justiça a destruição de garrafas, rótulos e selos apreendidos, após a coleta de mais de 7 mil unidades suspeitas em operações recentes.

Secretário também descarta

O secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, também descartou a participação do PCC ou de outras facções, afirmando que o crime “é de baixo lucro se comparado ao tráfico de drogas”.

Segundo ele, os presos até o momento não têm vínculos com o crime organizado, embora formem uma associação criminosa sem estrutura hierárquica. Vinte pessoas foram detidas, incluindo o principal fornecedor de insumos usados na falsificação.

Como identificar bebidas com metanol? Bahia prepara guia de prevenção
Hungria tem alta de hospital após suspeita de intoxicação por metanol
Bahia descarta suspeitas de intoxicação por metanol; veja o que se sabe

Bebidas sob suspeita

Os casos de intoxicação envolvem destilados, como vodca e gin, apontados como os mais suscetíveis à adulteração. Já cerveja, vinho e chope apresentam menor risco, principalmente quando vendidos em latas, por serem mais difíceis de manipular.

Como evitar o risco

O metanol não altera cor, cheiro ou sabor da bebida e só pode ser detectado em laboratório. Por isso, as autoridades orientam a comprar apenas em locais confiáveis, verificar lacres e selos fiscais, desconfiar de preços muito baixos e descartar garrafas vazias para impedir o reuso por falsificadores.

x