MUNDO
Presidente do Equador sofre atentado em meio a protestos
Daniel Noboa estava em região do país com manifestações indígenas contra o seu governo
Por AFP
O presidente do Equador, Daniel Noboa, foi alvo de um ataque a tiros contra o veículo em que viajava nesta terça-feira, 7, pelo sul do país, em meio a protestos indígenas contra o seu governo.
A informação foi divulgada pela ministra de Meio Ambiente e Energia, Inés Manzano. O presidente do Equador saiu ileso.
"Apareceram 500 pessoas e atiraram pedras [contra a caravana]. Obviamente, também há marcas de tiro no carro do presidente", disse a ministra, ressaltando que Noboa saiu ileso.
A caravana presidencial foi atacada quando se deslocava para a localidade andina de Cañar. Noboa participou posteriormente de um ato público.
