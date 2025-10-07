Menu
HOME > MUNDO
MUNDO

Presidente do Equador sofre atentado em meio a protestos

Daniel Noboa estava em região do país com manifestações indígenas contra o seu governo

AFP

Por AFP

07/10/2025 - 19:00 h
Daniel Noboa foi alvo de ataque a tiros
Daniel Noboa foi alvo de ataque a tiros

O presidente do Equador, Daniel Noboa, foi alvo de um ataque a tiros contra o veículo em que viajava nesta terça-feira, 7, pelo sul do país, em meio a protestos indígenas contra o seu governo.

A informação foi divulgada pela ministra de Meio Ambiente e Energia, Inés Manzano. O presidente do Equador saiu ileso.

"Apareceram 500 pessoas e atiraram pedras [contra a caravana]. Obviamente, também há marcas de tiro no carro do presidente", disse a ministra, ressaltando que Noboa saiu ileso.

A caravana presidencial foi atacada quando se deslocava para a localidade andina de Cañar. Noboa participou posteriormente de um ato público.

