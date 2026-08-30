Papa Leão XIV entra na lista dos mais bem-vestidos de 2026

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O Papa Leão XIV entrou para um ranking que dificilmente costuma ter representantes do Vaticano: o de personalidades mais bem-vestidas de 2026. A escolha foi feita pela revista norte-americana Vanity Fair, que destacou o pontífice por seu estilo e o colocou ao lado de nomes como Rosalía, Björk e Spike Lee.

A imagem que ajudou a aproximar Leão XIV do universo da moda foi um registro em que ele aparece usando uma batina em tom creme combinada com um par de tênis da Nike. O visual chamou atenção e acabou se tornando uma das referências fashion associadas ao pontífice no último ano.

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A lista foi divulgada nesta semana e marca o retorno, nesta década, da seleção anual da Vanity Fair dedicada às personalidades que mais se destacaram pelo modo de vestir.

Papa Leão XIV aparece entre os “originais”

Leão XIV foi incluído na categoria “Os Originais”, destinada a pessoas que apresentam escolhas consideradas ousadas, inovadoras ou inesperadas na maneira de se vestir.

O grupo reúne ainda artistas e personalidades de diferentes áreas. Entre os escolhidos estão o cineasta Spike Lee, a patinadora olímpica Alysa Liu, a diretora do Studio Museum, Thelma Golden, além das cantoras Rosalía, Yseult e Björk.

A publicação também selecionou nomes em outras quatro categorias: “Os Clássicos”, “As Duplas”, “Os Profissionais” e “O Futuro”.

Quem está entre os mais bem-vestidos de 2026

A categoria “Os Clássicos” reúne personalidades conhecidas por manter um estilo considerado duradouro. Entre elas estão Tom Ford, Dapper Dan, Tracee Ellis Ross, Nicole Kidman, Chloë Sevigny, Lauren Santo Domingo, Lenny Kravitz e Grace Jones.

Já “As Duplas” reúne combinações de casais, familiares e parceiros profissionais. Rihanna e A$AP Rocky, Timothée Chalamet e Kylie Jenner, Emmanuel e Brigitte Macron, Kim Kardashian e North West e Zendaya e Law Roach estão entre os nomes selecionados.

Na categoria “Os Profissionais”, aparecem pessoas que trabalham diretamente com a indústria da moda, como Alessandro Michele, Marc Jacobs, Miuccia Prada, Kendall Jenner, Anok Yai e Haider Ackermann.

Blue Ivy e Haaland estão entre os destaques

A Vanity Fair também reservou uma categoria para nomes considerados apostas para os próximos anos. Em “O Futuro”, foram incluídos artistas como Olivia Dean, Tyla e Guitarricadelafuente, além das atrizes Odessa A’zion, Chase Infiniti e Lux Pascal.

A lista ainda reúne Blue Ivy Carter, filha de Beyoncé e Jay-Z, a princesa Maria Olympia da Grécia e Dinamarca, a executiva Isha Ambani e o jogador de futebol Erling Haaland.

Outras dez personalidades receberam menções honrosas por momentos considerados marcantes na moda durante o ano. Entre elas estão os atores Jacob Elordi e Colman Domingo, o cantor Harry Styles, a modelo Paloma Elsesser e as atrizes Teyana Taylor, Michaela Coel e Hunter Schafer.