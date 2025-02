Papa segue internado e fiéis fazem corrente de oração no hospital

Um novo boletim médico será emitido na tarde de hoje - Foto: Filippo MONTEFORTE / AFP

A Santa Sé, cúpula do governo da Igreja Católica, atualizou na manhã deste sábado, 15, o estado de saúde do Papa Francisco, que foi internado na sexta-feira, 14, para tratar uma bronquite persistente.

Conforme nota divulgada pelas páginas oficiais do Vaticano, o papa passou a noite bem, se alimentou normalmente e realizou exames. "O tratamento para a infecção das vias respiratórias prossegue", informa o texto. O chefe da comunicação do Vaticano afirmou ainda que o Papa ficará internado pelo tempo que for necessário.

Ainda conforme a publicação, um novo boletim médico será emitido na tarde de hoje e ainda não há informações sobre a oração dominical.

Há alguns dias o Papa tem sofrido com uma bronquite persistente e por conta disso, leituras relativas às atividades da igreja católica no Vaticano foram realizadas por outros membros do clero.

O policiamento foi intensificado no hospital Gemelli. Fiéis se reúnem e fazem uma corrente de oração pela saúde do Papa em frente a unidade de saúde, onde o Francisco está internado. Velas foram acesas aos pés da estátua do Papa João Paulo II, que fica localizada em frente ao hospital. Os fiéis pedem a pronta recuperação da saúde do Papa Francisco, que assumiu o papado em 2013.