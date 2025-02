Zelensky se reúne com vice dos EUA para frear laços Putin-Trump

Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky (à esquerda) e o presidente dos EUA, Donald Trump (à direita) - Foto: Saul Loeb / AFP

O vice-presidente dos EUA, JD Vance, disse nesta sexta-feira,14, que Washington está pronto para iniciar a Rússia em futuras negociações sobre o fim da guerra na Ucrânia, pouco antes de se reunir com o presidente Volodimir Zelensky em Munique.

Vance deixou claro aos europeus que “é claro” que eles terão seu papel a desempenhar nas negociações sobre o fim das hostilidades, mas lembrou-os de que terão de assumir maiores responsabilidades na Otan para “dividir o fardo” da defesa do continente.

O fracasso na Ucrânia “enfraqueceria” a Europa, mas também os Estados Unidos, disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

“Uma paz que seja uma capitulação” seria “uma má notícia para o mundo inteiro”, disse o presidente francês, Emmanuel Macron, ao Financial Times.

A reunião telefônica de quarta-feira entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e seu colega russo, Vladimir Putin, fez com que Kiev e os europeus temessem uma saída para o conflito que prejudicasse seus interesses.

Zelensky sugeriu que Kiev conversaria com Moscou assim que tivesse posições acordadas comuns com os Estados Unidos e seus outros aliados. “Então, com essa posição unificada, estaremos prontos para conversar com os russos”, disse ele.

Nesse contexto, a intervenção de Vance na Conferência de Segurança de Munique, que teve início nesta sexta-feira, será vista de perto.

Vance poderia anunciar a retirada da Europa de grande parte das tropas americanas atualmente posicionadas, disse nesta sexta-feira o diplomata alemão Christoph Heusgen, que está presidindo uma conferência.

Atualmente, há mais de 65.000 soldados americanos permanentemente estacionados na Europa, além de pessoal em rotações e reforços, elevando o total para 100.000.

“Agora é a hora de investir [em defesa], porque não se pode dar por certo que a presença dos EUA durará para sempre”, alertou o secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, em Varsóvia.

O problema é que os europeus não podem substituir militarmente o destaque dos EUA da noite para o dia, alertou o ministro da Defesa da Alemanha, Boris Pistorius, que disse ter “proposto um roteiro” para esse fim.

Para maximizar o peso das conversas, e com a situação militar no local se deteriorando constantemente em favor das tropas russas invasoras, Zelensky se reunirá com Vance em Munique na tarde desta sexta-feira.

O secretário do Estado dos EUA, Marco Rubio, que partiu na noite de quinta-feira após um incidente com o avião que o transportava, também é esperado na capital da Baviera e atrasará a sua chegada à Alemanha.

Enquanto isso, a valsa diplomática está se acelerando.

Na cidade alemã, o chefe da administração presidencial ucraniana, Andrii Yermak, disse que já havia se reunido com o emissário especial de Trump para a Ucrânia, Keith Kellogg.

“O principal tópico da conversa foi a cooperação de esforços comuns para alcançar uma paz justa e rigorosa” na Ucrânia, explicou Yermak no Telegram.

Pressão militar

O vice-presidente dos EUA também conseguiu garantir a Kiev que os Estados Unidos levariam a sua soberania a sério ao conversar com a Rússia, depois que outras autoridades de alto escalonamento afirmaram abertamente que a Ucrânia poderia ter que abrir mão de territórios ocupados pela Rússia, começando pela Crimeia, que foi anexada em 2014.

“Há ferramentas econômicas de pressão e, é claro, há ferramentas militares de pressão”, disse Vance ao Wall Street Journal.

Essas declarações foram aplaudidas por Zelensky, que as falou como um “sinal forte”.

A Ucrânia continua a exigir uma “paz justa” três anos após a invasão russa, bem como garantias de segurança da Europa e dos Estados Unidos na forma de tropas para garantir a manutenção da paz.

Washington já deixou claro que não enviará soldados para a Ucrânia e deixou claro que não considera realista a entrada da Ucrânia em Otan.

A Rússia, que não estará representada na conferência de Munique, quer manter os territórios ocupados e abordar as “raízes do conflito”, começando pela presença de Otan ao longo das suas fronteiras.

De acordo com Timothy Ash, professor de estudos europeus em Oxford, a mensagem da Casa Branca para a Europa “é muito clara em relação à Ucrânia: o problema é seu. Nós o ajudaremos a fazer um acordo com a Rússia, mas cabe a você garantir que ele seja feito.

O terremoto que Trump provocou no multilateralismo e na ordem internacional significa que são esperados debates intensos entre os chefes de governo, diplomatas e altos funcionários reunidos em Munique.

O governo dos EUA “não leva em conta as regras lógicas”, e a Europa terá de “lidar” com essa nova realidade, refletiu o presidente alemão Frank-Walter Steinmeier ao abrir a conferência de Munique.