Vídeo: jovem é engolido por baleia enquanto praticava remo

Apesar do susto, o jovem e seu pai escaparam sem ferimentos - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um jovem venezuelano foi engolido e expelido por uma baleia enquanto praticava enquanto praticava remo com o pai no litoral do Chile, no último sábado, durante a travessia do Estreito de Magalhães. O episódio surpreendente repercutiu nas redes sociais.

De acordo com o relato de Adrián Simancas, de 23 anos, ao jornal chileno La Prensa Austral, ele contou que estava acompanhado do pai em um caiaque inflável rumo à Ilha de Nassau, ao sul de Punta Arenas. Ao chegarem na Baía de El Águila, o jovem foi surpreendido pelo ataque.

O jovem afirmou que percebeu ter sido “engolido” por alguma coisa, mas, no primeiro momento, não conseguiu identificar o que era. “Eu me viro e sinto algo roçando meu rosto. É como uma cor entre azul e branco, vindo de cima e dos lados, e me puxando para baixo". Apesar do susto, o jovem e seu pai escaparam sem ferimentos.

Veja vídeo: