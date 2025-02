Professora esfaqueia criança dentro de escola e é presa

Motivação do crime ainda é desconhecida - Foto: Divulgação / Freepik

Uma professora de 40 anos foi presa após esfaquear uma aluna de 8 anos dentro de uma escola primária na Coreia do Sul. O crime ocorreu na cidade de Daejeon, a cerca de 160 km da capital Seul.

A vítima, identificada como Kim Ha-neul, foi encontrada ferida no segundo andar da escola na segunda-feira, 10. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. A suspeita, que também apresentava cortes, foi encaminhada para atendimento médico antes de ser detida. A polícia acredita que ela tenha se ferido após cometer o ataque.

Segundo as autoridades sul-coreanas, a professora havia solicitado uma licença de seis meses devido à depressão, mas retornou ao trabalho 20 dias depois, após ser considerada apta por um médico. Nos dias que antecederam o crime, ela apresentou comportamento agressivo e chegou a agredir um colega, sendo transferida para funções administrativas.

A motivação do crime ainda é desconhecida, e a polícia afirma que a professora não tinha relação direta com a vítima. A criança foi dada como desaparecida na noite de segunda-feira, quando um motorista de ônibus informou à escola que ela não havia embarcado. A família notificou a polícia, que iniciou as buscas.

Durante o interrogatório, a suspeita confessou que "tinha planejado atacar o último aluno que saísse da sala de aula" e que pretendia tirar a própria vida após o crime. As investigações também apontam que, horas antes do ataque, ela comprou uma faca em uma loja próxima à escola durante o intervalo do almoço.