Jato de vocalista de banda de rock bate em aeronave e deixa um morto

piloto morreu e pelo menos três pessoas ficaram feridas com a colisão - Foto: Robert Sutton/MetalTalk

Um jato de Vince Neil, vocalista da banda Mötley Crüe, saiu da pista ao pousar no Aeroporto Municipal de Scottsdale, no Arizona, e se chocou com outra aeronave na tarde desta segunda-feira, 10. O piloto morreu e pelo menos três pessoas ficaram feridas, segundo a Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA).

O incidente ocorreu por volta das 14h45 no horário local, quando a aeronave chegava de Austin, Texas. Segundo a FAA, o trem de pouso esquerdo da aeronave falhou ao tocar o solo, fazendo com que o jato desviasse da pista e colidiu com um Gulfstream 200 que estava estacionado em uma área privada do aeroporto.

Vince Neil não estava a bordo da aeronave no momento do acidente, segundo um porta-voz do cantor, mas segundo nota do Mötley Crüe, Rain Hannah, sua esposa, uma amiga dela chamada Ashley e os cachorrinhos das famílias também estavam a bordo. Não há informações se havia outros passageiros e tripulantes além delas, dos animais e dos dois pilotos.

O comunicado foi removido e logo depois atualizado com uma nova nota, desta vez omitindo a identidade das vítimas, apenas com a menção de que havia quatro pessoas a bordo do Learjet 35A: dois pilotos e dois passageiros, sem especificar quem morreu ou ficou ferido.

De acordo com o Departamento de Bombeiros de Scottsdale, cinco pessoas receberam atendimento médico no local. Uma pessoa foi declarada morta, e outras três vítimas foram levadas para um hospital da região. Uma pessoa recusou atendimento médico.

Rain Hannah, esposa de Vince Neil | Foto: Reprodução | Instagram

A Administração Federal de Aviação (FAA) e o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB) iniciaram uma investigação para determinar as causas do acidente.

O Aeroporto Municipal de Scottsdale não recebe voos comerciais regulares, mas é um dos principais hubs da aviação corporativa na região. O acidente ocorreu logo após a PGA Tour’s Phoenix Open, um dos maiores eventos de golfe dos EUA, que tradicionalmente aumenta significativamente o tráfego aéreo privado no local.

O caso reacende o debate sobre segurança aérea nos Estados Unidos, que enfrenta uma sequência de incidentes recentes, incluindo colisões e falhas mecânicas em aeronaves.