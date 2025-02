Saiba quem era o empresário morto em queda de avião na Bahia

Ainda não se sabe a causa do acidente - Foto: Reprodução/Redes Sociais

As duas vítimas do acidente com o avião de pequeno porte que caiu e pegou fogo em Cumuruxatiba, no município de Prado, no sul da Bahia, foram identificadas. O incidente aconteceu no fim da tarde desta segunda-feira, 10. Uma pessoa morreu e outra ficou ferida.

A vítima fatal foi o empresário mineiro Fredy Antônio Tanos Lopes, de 70 anos, que morreu carbonizado. Ele era dono de uma rede de laboratórios e natural de Sete Lagoas, MG. Seu corpo foi retirado dos destroços e levado para o IML de Itamaraju.

O piloto da aeronave, Mario Gontijo, bioquímico e ex-secretário de saúde de Eunápolis, foi socorrido e levado para hospitais de Porto Seguro e Eunápolis. Ele passa bem, sem fraturas, e seu estado é estável.

Ainda não se sabe a causa do acidente, mas testemunhas relataram que a aeronave voou baixo, atingiu uma falésia e explodiu.