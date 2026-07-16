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Planeta gigante é descoberto em sistema solar vizinho à Terra

Corpo é o terceiro confirmado no sistema solar

Agatha Victoria Reis
Por
Famosa estrela Beta Pictoris
Famosa estrela Beta Pictoris - Foto: ESO/Digitized Sky Survey 2

Um novo planeta gigante foi descoberto orbitando a famosa estrela Beta Pictoris. O planeta é o terceiro confirmado no sistema solar vizinho à Terra.

De acordo com os cientistas, o corpo celeste foi difícil de ser encontrado. Segundo eles, o planeta passou anos “escondido” pela estrela ou posicionado perto de um de seus “irmãos”.

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Durante a pesquisa, os astrônomos analisaram imagens captadas ao longo de 11 anos por telescópios potentes instalados na Terra e no espaço, incluindo o James Webb, o maior observatório espacial já construído.

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Sobre o planeta

Segundo o estudo, o planeta é o “irmão mais distante” da estrela em relação aos outros dois planetas já descobertos. Ele está localizado a uma distância aproximadamente 26 vezes maior que a distância entre a Terra e o Sol.

O planeta apresenta algumas características destacadas pelos pesquisadores:

  • Tamanho e Peso: o planeta é um gigante gasoso, cerca de 2,4 vezes mais pesado que Júpiter;
  • Temperatura: ele é considerado "frio", com cerca de 327°C;
  • Atmosfera: os pesquisadores acreditam que o ar desse planeta tenha dióxido de carbono.
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astronomia mundo

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