MUNDO
Planeta gigante é descoberto em sistema solar vizinho à Terra
Corpo é o terceiro confirmado no sistema solar
Um novo planeta gigante foi descoberto orbitando a famosa estrela Beta Pictoris. O planeta é o terceiro confirmado no sistema solar vizinho à Terra.
De acordo com os cientistas, o corpo celeste foi difícil de ser encontrado. Segundo eles, o planeta passou anos “escondido” pela estrela ou posicionado perto de um de seus “irmãos”.
Durante a pesquisa, os astrônomos analisaram imagens captadas ao longo de 11 anos por telescópios potentes instalados na Terra e no espaço, incluindo o James Webb, o maior observatório espacial já construído.
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Sobre o planeta
Segundo o estudo, o planeta é o “irmão mais distante” da estrela em relação aos outros dois planetas já descobertos. Ele está localizado a uma distância aproximadamente 26 vezes maior que a distância entre a Terra e o Sol.
O planeta apresenta algumas características destacadas pelos pesquisadores:
- Tamanho e Peso: o planeta é um gigante gasoso, cerca de 2,4 vezes mais pesado que Júpiter;
- Temperatura: ele é considerado "frio", com cerca de 327°C;
- Atmosfera: os pesquisadores acreditam que o ar desse planeta tenha dióxido de carbono.