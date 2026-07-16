Estados Unidos lançam moeda de US$ 1 com o rosto de Donald Trump

Como parte da comemoração do 250º aniversário dos Estados Unidos, a Casa da Moeda do país vai produzir moedas de US$ 1 com o rosto do presidente Donald Trump, segundo informação divulgada na quarta-feira, 15, pelo secretário do Tesouro, Scott Bessent.



Em uma entrevista à Fox News exibida na terça-feira, 14, Bessent observou que, na comemoração do 150º aniversário dos EUA, o então presidente Calvin Coolidge foi colocado em uma moeda.



A moeda já está em produção na Filadélfia, disse o Departamento do Tesouro em comunicado.

Como é a moeda?

Além do rosto do atual presidente, o design da moeda também apresenta as palavras “Liberty” (liberdade), “In God We Trust” (confiamos em Deus) e “1776-2026” na frente e uma imagem da águia-de-cabeça-branca do selo presidencial no verso. O design foi feito a partir de um esboço divulgado em outubro.



O verso daquele primeiro esboço mostrava Trump erguendo o punho cerrado, emoldurado pelas palavras “fight, fight, fight” (lute, lute, lute), uma referência à tentativa de assassinato contra ele em 2024. O presidente norte-americano disse que se sentiu honrado com a moeda.



“Eles me deram uma moeda. Isso é muito incomum, pelo que eu entendo”, disse ele em entrevista à Fox Business.

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Moeda de US$ 1 com rosto de Donald Trump - Foto: Reprodução | Redes sociais

Questão legal

A moeda levantou questões sobre a legalidade do design entre os críticos do presidente, que apontaram uma lei americana de 1866 que determina que nenhum retrato de pessoa viva pode ser usado na moeda corrente dos Estados Unidos.



No entanto, essa determinação é referente ao papel-moeda produzido pelo Escritório de Gravura e Impressão, o que não se aplica às moedas, que são cunhadas pela Casa da Moeda dos EUA.

Além disso, uma lei foi aprovada em 2020 pelo Congresso para permitir que o secretário do Tesouro cunhasse moedas de US$ 1 para marcar o 250º aniversário, mas essa lei proibia designs que retratassem uma pessoa viva.