Planeta Terra entra no vermelho nesta quinta; entenda o impacto

O Dia da Sobrecarga da Terra marca o momento em que a humanidade consome todos os recursos naturais que o planeta consegue regenerar em um ano. A partir dessa data, passamos a utilizar um "crédito ambiental", acumulando impactos que incluem desmatamento, perda de biodiversidade, mudanças climáticas e aumento da geração de resíduos.



Segundo a organização internacional Global Footprint Network, responsável pelo cálculo da data, o indicador compara a demanda humana por recursos naturais com a capacidade de regeneração da Terra. Quanto mais cedo ele acontece, maior é o desequilíbrio entre consumo e reposição dos recursos.



Na prática, isso não significa que água, alimentos ou matérias-primas acabam naquele dia. O marco serve para mostrar que a velocidade de consumo supera a capacidade de recuperação dos ecossistemas.



O resultado aparece ao longo do tempo na pressão sobre florestas, rios, oceanos, produção agrícola e clima.

Por que a data chega cada vez mais cedo?

O avanço do consumo, o desperdício de alimentos, a dependência de combustíveis fósseis e o descarte inadequado de resíduos estão entre os principais fatores que antecipam o Dia da Sobrecarga da Terra.



Em entrevista ao portal A TARDE, Ticiana Carvalho, diretora da pasta ESG da Retec, empresa especializada em gestão de resíduos, explica que o problema também está na forma como a economia ainda funciona.



"Muitas empresas ainda operam em uma lógica linear: extrair, produzir e descartar. Em vez de adotar práticas alinhadas à economia circular, que priorizam a redução, reutilização, reciclagem e valorização dos resíduos", explica.



Ela destaca que mudanças estruturais na indústria são fundamentais, mas lembra que hábitos cotidianos também têm peso significativo.



"Hábitos como o desperdício de alimentos, o consumo excessivo de produtos descartáveis, a troca frequente de roupas e eletrônicos, o uso predominante de veículos individuais e o descarte inadequado de resíduos contribuem para esse cenário", afirma.

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O lixo pode acelerar o esgotamento do planeta?

A forma como os resíduos são descartados influencia diretamente o consumo de recursos naturais e as emissões de gases de efeito estufa.

Quando um material reciclável é enviado para aterros sanitários ou lixões, perde-se a oportunidade de utilizá-lo novamente na indústria. Isso exige a extração de novas matérias-primas, aumentando o consumo de água, energia, combustíveis e minerais.

No caso dos resíduos orgânicos, o impacto também é expressivo. Quando restos de alimentos são descartados em aterros, sua decomposição produz metano, um dos gases responsáveis pelo aquecimento global.

Segundo Ticiana, esse é um dos maiores desperdícios do país. "O resíduo orgânico representa cerca de metade dos resíduos sólidos urbanos gerados no país, mas apenas aproximadamente 1% é destinado à compostagem", afirma.

O que muita gente descarta errado?

Separar o lixo parece simples, mas alguns erros são bastante comuns. Um dos exemplos mais frequentes são caixas de pizza engorduradas. Embora sejam feitas de papelão, a parte contaminada por gordura normalmente não pode ser reciclada junto ao papel limpo.

Registro do planeta Terra - Foto: Ilustratativa | Freepik

O ideal é separar apenas a parte limpa para reciclagem. O restante deve seguir para compostagem, quando disponível, ou para o lixo comum.

Também é recomendado higienizar embalagens plásticas antes da coleta seletiva, separar corretamente metais, vidros e papel e encaminhar pilhas, eletrônicos e óleo de cozinha para pontos específicos de coleta.

Quais materiais ainda são desperdiçados?

Metais, vidro, papel, papelão, plásticos e madeira possuem cadeias consolidadas de reciclagem e ainda assim são descartados de forma inadequada em grande escala.

Segundo a especialista, isso acontece porque muitos materiais chegam contaminados às centrais de triagem ou sequer passam pela coleta seletiva.

"Os resíduos orgânicos podem ser encaminhados à compostagem, e somente aquilo que não pode ser recuperado deve seguir para aterros sanitários. A separação correta evita a contaminação dos materiais e amplia o aproveitamento dos resíduos", explica.

Como reduzir impactos sem gastar mais?

Muitas práticas sustentáveis também ajudam a economizar dinheiro.

Entre as recomendações estão:

Planejar as compras para evitar desperdício de alimentos;

Priorizar produtos duráveis em vez de descartáveis;

Utilizar sacolas reutilizáveis;

Optar por embalagens retornáveis ou refis;

Reaproveitar embalagens sempre que possível;

Separar corretamente os recicláveis;

Economizar água e energia;

Pensar antes de comprar se o produto realmente será necessário.

Para Ticiana, uma das mudanças mais importantes é rever a lógica do consumo. "Antes de comprar vale a pena analisar se realmente precisa, se existe alguma alternativa dele reutilizável e esse ele terá uma destinação adequada após o uso. Pequenas decisões do nosso dia a dia produzem impactos significativos ao longo do tempo".

Empresas também têm papel decisivo

O desafio de adiar o Dia da Sobrecarga da Terra também depende das empresas. A especialista explica que muitas organizações ainda tratam os resíduos apenas como um problema do fim da produção, quando deveriam incorporá-los ao planejamento desde o início dos processos.

Ela defende que a gestão moderna deve priorizar cinco pilares: prevenção da geração de resíduos, segregação correta, valorização por meio da reciclagem ou compostagem, rastreabilidade da destinação e governança ambiental.

Além de reduzir impactos ambientais, esse modelo diminui custos, fortalece práticas de ESG e contribui para reduzir emissões de carbono.

O que significa adiar o Dia da Sobrecarga da Terra?

Cada dia de adiamento representa uma redução na pressão sobre os recursos naturais. Isso pode acontecer com maior reciclagem, menos desperdício de alimentos, ampliação da economia circular, uso mais eficiente de energia, redução das emissões e mudanças na forma de produzir e consumir.

Embora nenhuma ação isolada seja suficiente para alterar o cenário global, especialistas afirmam que governos, empresas e consumidores compartilham responsabilidade nesse processo.

"O Dia da Sobrecarga da Terra é um alerta. Adiar essa data depende de uma transformação profunda na forma como usamos os recursos naturais. A economia circular deixou de ser apenas uma pauta ambiental e passou a representar um modelo mais eficiente, competitivo e compatível com os limites do planeta", conclui Ticiana Carvalho.