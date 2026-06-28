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MEIO AMBIENTE

Dez notícias atuais sobre o clima no mundo que você precisa saber

Calor recorde, tufões e terremotos colocam a infraestrutura mundial à prova

Isabela Cardoso
Por
Terremoto na Venezuela
Terremoto na Venezuela - Foto: MANAURE QUINTERO

A crise climática continua produzindo eventos extremos em diferentes continentes. Nas últimas semanas, uma série de acontecimentos chamou a atenção de autoridades, cientistas e da população, reforçando os impactos das mudanças climáticas sobre o planeta.

O cenário atual desenha um mapa de alertas simultâneos que desafiam a infraestrutura urbana e a saúde pública global.

De ondas de calor históricas na Europa e na Ásia a tempestades severas, atividade sísmica e o avanço do fenômeno El Niño na América do Sul, a dinâmica global exige respostas imediatas de governos e autoridades de defesa civil.

Emergência sanitária e o "assassino silencioso" na Europa

A Organização Mundial da Saúde (OMS) confirmou que a atual onda de calor na Europa resultou em mais de 1.300 mortes acima do esperado em apenas uma semana. O diretor-geral da entidade, Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertou que o fenômeno, antes considerado geracional, se tornou anual.

Atualmente, o calor extremo impacta diretamente 150 milhões de pessoas no continente.

A OMS atua junto aos Estados-Membros para fortalecer os sistemas de saúde locais e implementar agendas de proteção climática. O órgão reforça a necessidade de infraestruturas adaptadas, já que a Europa aquece a uma taxa duas vezes superior à média global, transformando altas temperaturas em riscos cotidianos.

O calor sufocante é impulsionado pelo padrão meteorológico conhecido como "bloqueio Ômega", uma massa de ar quente central ladeada por ar frio que faz as temperaturas subirem continuamente.

O cenário é comparável à histórica onda de calor de 2003, que causou cerca de 80 mil mortes na Europa. O impacto atual atinge o transporte e o comércio, com trens cancelados entre Paris e Bruxelas e empresas operando em ritmo lento.

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França registra recordes de temperatura e tragédias marítimas

A agência Météo-France colocou 54 departamentos sob alerta vermelho, registrando as tardes e noites mais quentes desde o início da série histórica, em 1947. Em Paris, os termômetros atingiram a marca inédita de 40,9°C para o mês de junho.

O calor extremo foi seguido por uma mudança brusca no tempo, resultando em tempestades violentas que registraram o momento exato em que um raio atingiu a estrutura metálica da Torre Eiffel.

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A busca por alívio térmico gerou consequências graves: ao menos 40 pessoas morreram afogadas em rios e canais franceses ao tentarem se refrescar, a maioria jovens. Paralelamente, em Carpentras, equipes de socorro não conseguiram reanimar duas crianças encontradas inconscientes dentro do carro da família.

O primeiro-ministro Sébastien Lecornu e a ministra do Esporte, Marina Ferrari, fizeram apelos públicos contra o nado em locais perigosos e não autorizados.

Restrições e adaptações extremas nos países vizinhos

O Reino Unido projetou máximas de até 37°C no sul da Inglaterra, forçando dezenas de escolas a encerrar as atividades mais cedo por falta de isolamento térmico adequado. A operadora ferroviária Network Rail orientou os passageiros a viajarem apenas em caso de necessidade devido a restrições de velocidade nas linhas.

Na Bélgica, uma escola em Tervuren transferiu seus exames finais para o interior de uma igreja próxima em busca de temperaturas amenas.

Na Itália, o Ministério da Saúde acionou o alerta máximo para 15 cidades, enquanto restrições laborais foram impostas nos setores mais expostos.

A Espanha emitiu alertas vermelhos para máximas de até 44°C, levando Madri a abrir abrigos climatizados com alimentação e banho para a população vulnerável.

No norte espanhol, fogueiras tradicionais foram canceladas pelo risco de incêndios, e a Suíça limitou a captação de água em rios e lagos no cantão de São Galo devido aos baixos níveis hídricos.

Alemanha atinge máxima histórica de 41,5°C e cancela eventos

O Serviço Meteorológico Alemão (DWD) confirmou o recorde histórico de calor no país, registrando 41,5°C na cidade de Möckern-Drewitz, no leste, além da noite mais quente já documentada, com 29,4°C em Kubschütz.

O calor severo provocou o cancelamento em massa de eventos públicos, incluindo apresentações da Ópera de Leipzig, festivais infantis em Colônia e o adiamento do Dia Nacional da Proteção Civil em Freiburg para poupar as equipes de emergência.

Pessoas com proteção de emergência contra o calor, a caminho de show de Bruno Mars, em Berlim, em 28 de junho
Pessoas com proteção de emergência contra o calor, a caminho de show de Bruno Mars, em Berlim, em 28 de junho - Foto: Ralf Hirschberger/AFP

O torneio de tênis Bad Homburg Open precisou reprogramar suas finais para o início da manhã, e as visitas à cúpula de vidro do Parlamento em Berlim foram suspensas.

Autoridades ambientais alertaram para o risco de mortalidade em massa de peixes nos rios Reno, Mosela e Saar devido à queda nos níveis de oxigênio da água quente. Em Bonn, um trem regional precisou ser evacuado após uma falha no sistema de ar-condicionado, deixando passageiros com problemas circulatórios.

Coincidência sísmica: quatro terremotos em poucas horas

Uma sequência de abalos sísmicos acima de magnitude 5 chamou a atenção nas redes sociais pela proximidade de horários. A Califórnia registrou um tremor de magnitude 5,6 na região de Willits, o maior desde 1940, provocando interrupção de energia para 6 mil moradores.

Pouco depois, o norte da Venezuela foi atingido por dois fortes terremotos consecutivos de magnitude 7,2 e 7,5, e o Japão registrou um abalo de 6,9 na costa leste de Honshu, na província de Iwate. A Rússia também computou um tremor de magnitude 5 no Golfo de Kronotsky.

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O Serviço Geológico Britânico esclareceu que os eventos não possuem ligação física e ocorreram em placas tectônicas distintas.

Os tremores da Venezuela decorrem das dinâmicas da placa do Caribe, os do Japão derivam da interação com a placa do Pacífico e os da Califórnia originam-se de falhas locais como a de San Andreas. A entidade detalhou que o planeta registra anualmente cerca de 100 terremotos entre as magnitudes 6 e 7, tornando a simultaneidade uma coincidência estatística.

Estado de emergência e destruição na Venezuela e na China

A Venezuela enfrenta uma crise humanitária grave após os tremores sofridos no meio da semana, seguidos por mais de 20 réplicas e um novo abalo de 4,8 em Aragua. A presidente Delcy Rodríguez decretou estado de emergência para as regiões mais afetadas, incluindo Caracas, Miranda e La Guaira.

O balanço oficial aponta mais de 1.400 mortos, 3.200 feridos e milhares de desabrigados, com aulas suspensas e profissionais de saúde convocados para o atendimento emergencial.

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Na China, um terremoto de magnitude 5,5 atingiu o condado de Gaoxian, na província de Sichuan, a uma profundidade de seis quilômetros. O governo acionou o protocolo de resposta de emergência de Nível III para mobilizar equipes de engenharia e a Defesa Civil na inspeção de danos estruturais.

Embora moradores de Chengdu e Yibin tenham relatado forte oscilação em móveis e residências, não houve registro de vítimas até o momento.

Dinâmica geológica do Círculo de Fogo do Pacífico

Os abalos recentes reacenderam as discussões sobre o Círculo de Fogo do Pacífico, uma faixa de 40 mil quilômetros de extensão que concentra 90% dos terremotos e 75% dos vulcões ativos do mundo.

A região abrange a costa oeste das Américas, Alasca, Japão, Sudeste Asiático e Nova Zelândia, caracterizando-se pelo encontro constante de placas tectônicas que acumulam e liberam energia.

Enquanto o Japão ocupa uma das junções de placas mais complexas do globo, a América do Sul sofre a influência do choque entre as placas de Nazca e Sul-Americana, responsável pela formação da Cordilheira dos Andes.

No Chile, o vulcão Villarrica apresentou aumento da atividade superficial, com emissão de gases e incandescência na cratera a 460 metros de altura. O Serviço Nacional de Geologia e Mineração (Sernageomin) mantém o monitoramento sob Alerta Técnico Verde, monitorando o lago de lava que se aproxima da superfície.

Rotinas alteradas pelo calor persistente na Índia

No distrito de Banda, em Uttar Pradesh, as temperaturas mantiveram-se entre 47°C e 48°C por mais de uma semana, acelerando a perda de mercadorias e alterando os horários do comércio local, que agora encerra as atividades por volta das 8h.

Segundo a BBC News Brasil, trabalhadores da construção civil e motoristas de tuk-tuk reorganizaram suas jornadas para evitar o pico do calor, estendendo as rotinas diárias para até 13h devido aos intervalos necessários.

Ram Chandra, funcionário ferroviário
Ram Chandra, funcionário ferroviário - Foto: Ankit Srinivas / BBC News Brasil

Pesquisadores apontam que a combinação de calor e alta umidade na planície indo-gangética eleva o risco de estresse térmico no organismo.

Fatores locais, como a perda de um sexto da cobertura florestal para a mineração e agricultura entre 1991 e 2022, reduziram a resiliência climática da região. Hospitais locais registram um aumento nos atendimentos de desidratação e febre, enquanto comunidades rurais enfrentam escassez de água subterrânea e dependem de poços escassos para o consumo diário.

Tufão Mekkhala força evacuação em massa no Japão e em Taiwan

O governo do Japão determinou a evacuação preventiva de cerca de 2 milhões de pessoas na região de Kyushu devido à aproximação do tufão Mekkhala. A Agência de Meteorologia do Japão emitiu alertas para deslizamentos de terra, inundações em áreas baixas e transbordamento de rios provocados pelas chuvas intensas. O impacto logístico inicial incluiu o cancelamento de mais de 120 voos comerciais.

Em Taiwan, o fenômeno climático também exigiu o deslocamento de 1.600 residentes de suas moradias. Localizado inicialmente a 110 quilômetros da Ilha de Miyako, em Okinawa, o tufão segue monitorado de perto pelas autoridades locais. Até o momento, nenhuma morte ou ferimento grave foi associado diretamente à tempestade.

El Niño avança no Brasil com volumes de até 200 mm no Sul

A MetSûl Meteorologia confirmou a chegada da primeira chuva volumosa associada ao El Niño no Sul do país, com acumulados previstos entre 100 mm e 200 mm.

Imagens de satélite - Diferença entre as temperaturas médias da superfície do mar no Equador, no Oceano Pacífico tropical
Imagens de satélite - Diferença entre as temperaturas médias da superfície do mar no Equador, no Oceano Pacífico tropical - Foto: NOAA Satellites

O sistema frontal, impulsionado por um centro de baixa pressão que formará um ciclone em alto-mar, causará instabilidade persistente no Paraná e em Santa Catarina, além de atingir a Metade Norte do Rio Grande do Sul devido a um bloqueio atmosférico.

A anomalia de temperatura no Oceano Pacífico atingiu +1,7°C, classificando o fenômeno como forte, com o período mais crítico esperado entre setembro e dezembro.

Para mitigar os impactos de cheias e tempestades, o IBGE lança a plataforma Singed Lab Desastres. A iniciativa capacitará gestores públicos e privados no mapeamento de manchas de inundação, identificação de populações afetadas e estruturação de Comissões de Prevenção de Desastres municipais. O sistema operará com base em software livre para facilitar o monitoramento e a resposta rápida a eventos extremos.

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clima meio ambiente mudanças climáticas

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