Polícia nega que jovem alemã de 21 anos seja Madeleine McCann

A Polícia da Polônia afirma que não há possibilidade que Julia Wendell, que se apresenta como Julia Faustyna, de 21 anos, seja a britânica Madeleine McCann, desaparecida desde 2007.

Após a repercussão do caso, a investigação oficial já reúne provas suficientes de que a jovem mentiu ao alegar que seria McCann.

"As ações realizadas pelos policiais até o momento contradizem a versão apresentada pela jovem. As atividades ainda estão em andamento, mas já é possível descartar que essa versão seja verdadeira", disse o porta-voz da polícia Pawel Noga, conforme o Uol.

A jovem polonesa publicou vídeos e montagens em seu perfil no Instagram para tentar comprovar as semelhanças de seus traços físicos com os de McCann.

Ainda segundo o Uol, um investigador que atuou no caso da criança desaparecida disse que uma análise biométrica feita por ele mostrou "não haver semelhanças entre as feições" das duas.

Julia até chegou a dizer que os pais de Madeleine, Gary e Kate, teriam aceitado fazer um exame de DNA, mas eles se negaram a realizar o procedimento e afirmam ter os comprovantes de que ela não é a britânica desaparecida.

Em nota, os pais de Julia alegaram que a jovem sofre de problemas mentais e sempre quis ser uma pessoa famosa. Ela também teria passado por profissionais de saúde, como psicólogos e psiquiatras, e faz uso de medicamentos.