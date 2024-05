Presidente do Irã morre em acidente de helicóptero | A TARDE

O presidente do Irã, Ebrahim Raisi, e seu ministro das Relações Exteriores, Hossein Amir-Abdollahian, morreram em um acidente de helicóptero no nordeste do país, anunciou o governo nesta segunda-feira.

O falecimento de Raisi, 63 anos, abre um período de incerteza política no Irã, um país muito influente no Oriente Médio, no momento em que a região é abalada pela guerra na Faixa de Gaza entre Israel e Hamas, grupo islamista aliado da República Islâmica.

Eleito em 2021, Raisi era considerado um dos favoritos para suceder o guia supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei, de 85 anos.

"O presidente do povo iraniano, trabalhador e incansável (...) sacrificou sua vida pela nação", anunciou o governo.

"O grande espírito do presidente popular e revolucionário do Irã uniu-se ao reino supremo", afirmou a agência oficial Irna.

Agências de notícias e sites de informação anunciaram a morte de Raisi horas após a localização dos destroços do helicóptero. A televisão estatal exibiu fotos do presidente ao som de canções religiosas.

O helicóptero do presidente desapareceu na tarde de domingo, quando sobrevoava uma região montanhosa do Irã em condições meteorológicas difíceis, com chuva e uma neblina intensa.

