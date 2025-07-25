Menu
OPORTUNIDADE

Profissão mais nova do mundo tem salário de R$ 35 mil para iniciantes

Especialistas no setor devem crescer 150% ainda este ano

Por Leilane Teixeira

25/07/2025 - 21:10 h | Atualizada em 28/07/2025 - 17:53
Especialistas da área devem surgir cada vez mais
O mercado de trabalho para profissionais de inteligência artificial (IA) vive um momento de forte expansão no Brasil.

Segundo dados da Associação Brasileira de Empresas de Software (ABES), a procura por especialistas no setor deve crescer 150% ainda este ano, impulsionada pela adoção acelerada da tecnologia em diversas áreas.

Com escassez de mão de obra qualificada, a área se apresenta como uma das mais promissoras para quem busca salários elevados e oportunidades de crescimento. Em algumas empresas, os vencimentos podem ultrapassar R$ 35 mil por mês.

IA impulsiona transformação nas empresas

A inteligência artificial vem ganhando espaço nas corporações como aliada na automação de tarefas, redução de falhas operacionais e análise avançada de dados.

O uso estratégico da IA não é restrito às grandes organizações, pequenas e médias empresas também têm investido na tecnologia como forma de manter competitividade.

Além disso, a possibilidade de trabalho remoto e a alta valorização dos especialistas tornam o setor ainda mais atrativo para profissionais em transição de carreira ou que buscam formação em áreas tecnológicas.

Investimentos bilionários

A expectativa é de que os investimentos globais em IA ultrapassem R$ 1,3 trilhão nos próximos anos. No Brasil, a pressão por inovação vem acelerando a busca por talentos, ao mesmo tempo em que evidencia a falta de profissionais capacitados.

Para enfrentar esse desafio, têm surgido iniciativas de formação técnica, com destaque para cursos gratuitos, programas de capacitação e parcerias com instituições de ensino. O objetivo é preparar mais pessoas para atuar com tecnologias emergentes e reduzir o déficit de mão de obra qualificada.

Aplicações crescentes em diversos setores

A presença da IA já é significativa em áreas como:

  • saúde
  • finanças
  • indústria
  • entretenimento

Com expansão contínua e impacto direto na economia, a inteligência artificial se consolida como um campo estratégico e transformador, tanto para empresas quanto para profissionais em busca de novas oportunidades.

Tags:

