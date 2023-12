Putin confirma que vai tentar nova reeleição à Presidência da Rússia | A TARDE

Vladimir Putin confirmou nesta sexta-feira, 8, que vai disputar novamente a presidência russa nas eleições de março de 2024.



"Hoje não havia outra opção", disse. Durante os quase dez anos ininterruptos em que governa a Rússia, Putin se encontrou com todos os presidentes do Brasil no período: Dilma Rousseff (PT), Michel Temer (MDB) e Jair Bolsonaro (PL), de 2012 para cá, e com Lula (PT) durante os dois primeiros mandatos do petista.

A Rússia está em guerra com a Ucrânia há quase dois anos e Putin é alvo de críticas por supostos crimes de guerra.