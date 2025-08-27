Quadro comprado por R$ 20 em brechó é leiloado por mais de R$ 1 milhão

Obra encontrada no brechó pode ter sido uma ilustração descartada para o livro “Ramona” - Foto: Divulgação | Bonhams Skinner

Uma história digna de conto de fadas viralizou na internet após um achado surpreendente em um brechó de New Hampshire, nos Estados Unidos. Uma mulher, que buscava apenas molduras para um projeto pessoal, acabou levando para casa uma pintura que se revelaria uma obra rara do renomado ilustrador americano Newell Convers Wyeth.

Comprada por apenas quatro dólares, cerca de R$ 20, a peça ficou esquecida em um armário por anos, até que sua verdadeira importância fosse reconhecida. O quadro, que parecia um simples objeto decorativo, acabou transformando a vida de sua dona.

Descoberta inesperada em grupo do Facebook

O quadro só chamou atenção em maio de 2023, quando a proprietária decidiu compartilhar uma foto em um grupo do Facebook chamado “Things Found in Walls”. A publicação viralizou e atraiu o olhar de Lauren Lewis, restauradora de arte e especialista do estado do Maine, que rapidamente identificou a obra como sendo de N. C. Wyeth, um dos ilustradores mais consagrados dos Estados Unidos.

“Ela não havia comprado apenas uma moldura bonita, mas uma peça rara de um artista de importância histórica”, destacou Lewis.

A história por trás da pintura

Nascido em 1882, N. C. Wyeth produziu mais de três mil pinturas e ilustrações para 112 livros, incluindo clássicos como “Robinson Crusoé” e “Robin Hood”. A especialista acredita que a obra encontrada no brechó tenha sido uma ilustração descartada para o livro “Ramona”, de Helen Hunt Jackson, romance ambientado após a Guerra do México, em 1848.

A pintura retrata o confronto entre a protagonista Ramona e sua madrasta, Señora Moreno. Os tons escuros do vestido da personagem simbolizam sua frieza e caráter opressor, enquanto a presença de Maria Catarina de Sena, em cores claras, reforça as dificuldades enfrentadas pela jovem órfã.

A cena é um exemplo da habilidade de Wyeth em usar cor e simbolismo para transmitir emoções, transformando a obra em uma narrativa visual carregada de significado.

De armário esquecido a leilão milionário

Após a identificação, a pintura foi enviada para leilão pela casa Bonhams Skinner em setembro de 2023. O resultado surpreendeu: o quadro alcançou 250 mil dólares, o equivalente a mais de R$ 1 milhão.

O mistério sobre como a obra foi parar em um brechó de Nova Hampshire permanece sem resposta, mas o desfecho comprova sua raridade e importância no mercado de arte.