Quebec busca candidatos brasileiros para oportunidades de trabalho | A TARDE

O governo de Quebec, no Canadá, por meio da agência de desenvolvimento econômico Québec International, está procurando brasileiros para trabalhar no país em diversos setores nas Journées Québec BRÉSIL. Desde 2011, mais de 600 brasileiros já foram contratados por empresas da província.

Serão oferecidas 200 vagas em 18 empresas quebequenses, na área alimentícia, de engenharia, industrial, manufatura, saúde, serviços sociais e tecnologia da informação. Além disso, também serão abertas oportunidades para estudantes brasileiros interessados em fazer formações técnicas e de nível superior em instituições de ensino da região. Interessados poderão se candidatar até 8 de abril.

"Por ter escolhido a região de Quebec para me estabelecer, posso dizer que se trata de uma sociedade acolhedora. Além de encontrar uma grande comunidade de brasileiros, o mercado de trabalho é muito dinâmico, a qualidade de vida é excelente e a vida cultural é vibrante. Esteja o seu projeto de imigração já bem encaminhado ou ainda no início de sua reflexão, participe da nossa iniciativa de recrutamento!", diz Elisa Suhett Rinco, diretora de Mobilidade Internacional na Québec International e de origem brasileira.

Como participar

Para participar da seleção, é preciso criar uma conta gratuitamente no site Quebec Na Cabeça, preencher seu perfil e se candidatar às vagas de seu interesse pelo link, entre 5 de março e 8 de abril.

O perfil deve ser preenchido em francês, pois este é o idioma oficial do Quebec. Os candidatos selecionados receberão as convocações por e-mail na semana de 16 de abril. A etapa final incluirá uma entrevista presencial com os recrutadores, em São Paulo, entre os dias 4 e 5 de maio.

É importante que os interessados se atentem às exigências, entre elas a necessidade de diploma técnico ou universitário na área da vaga desejada, experiência profissional no setor e nível de francês proporcional à oportunidade em questão.