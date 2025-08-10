Menu
HOME > MUNDO
DE AVIÃO

Descubra as rotas aéreas mais turbulentas da América do Sul

De Mendoza ao Himalaia, descubra os trajetos que deixam até os pilotos mais experientes de cabelo em pé

Por Luan Julião

10/08/2025 - 14:58 h | Atualizada em 11/08/2025 - 14:02
Região dos Andes lidera entre as rotas com maior índice de turbulência
Quem cruzou os céus da América do Sul em 2024, especialmente nas proximidades da Cordilheira dos Andes, provavelmente sentiu o avião “sacudir” mais do que o normal. Um levantamento do site Turbli, especializado no monitoramento de turbulências, revelou que seis das dez rotas aéreas mais instáveis do mundo no ano passado passam pela região andina.

A ligação entre o Aeroporto Internacional El Plumerillo (MDZ), em Mendoza, na Argentina, e o Aeroporto Internacional Arturo Merino Benitez (SCL), em Santiago, no Chile, foi considerada a mais turbulenta do planeta. Outras ligações partindo de Mendoza também figuram no topo, consolidando a Argentina como o país mais presente no ranking, marcando presença em cinco das dez posições.

Segundo o Turbli, a proximidade de áreas montanhosas, como os Andes e o Himalaia, contribui para o fenômeno. As formações criam padrões de vento que intensificam a instabilidade no ar.

O estudo utiliza dados coletados desde 2022 pela Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos EUA (NOAA) e pelo Met Office, serviço meteorológico oficial do Reino Unido. A análise avalia cerca de 10 mil rotas entre os 550 maiores aeroportos do mundo. Mensalmente, 20 voos de cada trecho são acompanhados, e o resultado anual reflete a média desses registros.

A intensidade das turbulências é medida pelo índice edr, que considera a velocidade dos ventos e a energia envolvida. A escala vai de 0 a 100, sendo:

  • 0 a 20 – leve
  • 20 a 40 – moderada
  • 40 a 60 – forte
  • 60 a 80 – severa
  • 80 a 100 – extrema

Mesmo as rotas mais críticas de 2024 ficaram na faixa moderada. O Brasil não apareceu na lista.

As 10 rotas mais turbulentas de 2024

  • Mendoza (Argentina) – Santiago (Chile)
  • Córdoba (Argentina) – Santiago (Chile)
  • Mendoza (Argentina) – Salta (Argentina)
  • Mendoza (Argentina) – San Carlos de Bariloche (Argentina)
  • Katmandu (Nepal) – Lhasa (China)
  • Chengdu (China) – Lhasa (China)
  • Santa Cruz (Bolívia) – Santiago (Chile)
  • Katmandu (Nepal) – Paro (Butão)
  • Chengdu (China) – Xining (China)
  • San Carlos de Bariloche (Argentina) – Santiago (Chile)

