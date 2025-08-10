Descubra as rotas aéreas mais turbulentas da América do Sul

Região dos Andes lidera entre as rotas com maior índice de turbulência - Foto: Denisse Salazar/Ag. ATARDE

Quem cruzou os céus da América do Sul em 2024, especialmente nas proximidades da Cordilheira dos Andes, provavelmente sentiu o avião “sacudir” mais do que o normal. Um levantamento do site Turbli, especializado no monitoramento de turbulências, revelou que seis das dez rotas aéreas mais instáveis do mundo no ano passado passam pela região andina.

A ligação entre o Aeroporto Internacional El Plumerillo (MDZ), em Mendoza, na Argentina, e o Aeroporto Internacional Arturo Merino Benitez (SCL), em Santiago, no Chile, foi considerada a mais turbulenta do planeta. Outras ligações partindo de Mendoza também figuram no topo, consolidando a Argentina como o país mais presente no ranking, marcando presença em cinco das dez posições.

Segundo o Turbli, a proximidade de áreas montanhosas, como os Andes e o Himalaia, contribui para o fenômeno. As formações criam padrões de vento que intensificam a instabilidade no ar.

O estudo utiliza dados coletados desde 2022 pela Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos EUA (NOAA) e pelo Met Office, serviço meteorológico oficial do Reino Unido. A análise avalia cerca de 10 mil rotas entre os 550 maiores aeroportos do mundo. Mensalmente, 20 voos de cada trecho são acompanhados, e o resultado anual reflete a média desses registros.

A intensidade das turbulências é medida pelo índice edr, que considera a velocidade dos ventos e a energia envolvida. A escala vai de 0 a 100, sendo:

0 a 20 – leve

20 a 40 – moderada

40 a 60 – forte

60 a 80 – severa

80 a 100 – extrema

Mesmo as rotas mais críticas de 2024 ficaram na faixa moderada. O Brasil não apareceu na lista.

As 10 rotas mais turbulentas de 2024