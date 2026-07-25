Reforma em casarão revela tesouro arqueológico de 900 anos em Portugal

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Uma intervenção estrutural em um antigo casarão no sul de Portugal trouxe à tona uma relíquia capaz de redefinir a historiografia local.

Sob as fundações do prédio, pesquisas de campo identificaram um hammam — tradicional complexo de banhos públicos da era islâmica —, consagrado como o único exemplar medieval desse gênero já documentado em território português. Atualmente, o sítio figura como o principal cartão-visita cultural do município.

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O ponto de partida para o achado ocorreu em 2006, quando a Câmara Municipal de Loulé adquiriu o imóvel. Embora a comunidade científica antecipasse a presença de vestígios relevantes no subsolo da área, a existência de um complexo termal praticamente intacto sob o piso do casarão surpreendeu os pesquisadores.

As escavações estenderam-se por anos até a confirmação da autenticidade da estrutura, que remonta ao período de Al-Andalus — época em que vasta extensão da Península Ibérica esteve sob domínio muçulmano.

Mais do que atender às rotinas de higiene, os hammams exerciam papel central na vida comunitária e no convívio social das cidades árabes medievais.

Projeção internacional

A redescoberta alterou o patamar do patrimônio histórico local. Em 2022, o espaço foi musealizado e, no ano seguinte, oficializado como Monumento Nacional. De acordo com o especialista Rui de Almeida, o local consolidou-se como o sítio arqueológico aberto ao público mais relevante do país, inserindo definitivamente Loulé na rota do turismo cultural europeu.

Memória viva

Com cerca de 15 mil habitantes, Loulé preserva múltiplos testemunhos de seu passado islâmico. Entre os destaques estão o castelo erguido no século VIII e o mercado municipal, cujas linhas remetem à arquitetura árabe. O próprio topônimo da cidade deriva do vocábulo Al-Ulyã ("a elevada"), referência direta à posição geográfica do povoado original.